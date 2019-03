Secunda dinaintea dezastrului. Ce s-a întâmplat după acest moment a rămas în istorie

Mai multe companii au început să ia în calcul introducerea unor avioane supersonice de pasageri, la aproximativ 15 ani de la ultimul zbor al legendarului Concorde. Puțină lume știe că avionul produs de Franța și Marea Britanie a avut un singur accident. Iară care a fost acesta.

Pe 25 iulie 2000, zborul Air France 4590, s-a prăbușit în Gonesse, Franța, omorând toți cei 100 de pasageri, 9 membri ai echipajului și 4 persoane la sol. A fost singurul accident cu victime al acestui tip de avion.

Potrivit anchetei oficiale condusă de Biroul de investigare al accidentelor din Franța (BEA), accidentul a fost cauzat de o lamelă de titan, parte a unui invertor de putere, căzut de la avionul DC-10 al companiei Continental Airlines ce decolase cu circa 4 minute mai devreme. Acest fragment metalic a cauzat explozia unui cauciuc al trenului de aterizare stâng.

O bucată din cauciucul explodat a lovit rezervorul de combustibil și a rupt un cablu electric. Impactul a cauzat o undă de șoc hidrodinamică care a fisurat rezervorul în apropierea zonei de impact. Această fisură a provocat o pierdere masivă de combustibil care s-a aprins de la cablurile avariate care produceau scântei. Echipajul a oprit motorul numărul 2 în urma alarmei de incendiu, dar nu au putut să ridice terenul de aterizare, îngreunându-se ascensiunea aparatului.

Rămas fără putere, avionul a intrat în picaj, prăbușindu-se într-un hotel din Gonesse.

Raportul BEA a fost contestat, invocând dovezi că avionul Concorde era supraîncărcat, combustibilul nu era distribuit uniform și că trenului de aterizare îi lipsea o componentă vitală. S-a ajuns la concluzia că aparatul a deviat de la cursul său normal încă de pe pistă, ceea ce a redus viteza de decolare sub valoare minimă critică. Înaintea acestui accident, Concorde a fost cel mai sigur avion comercial în funcțiune în termeni de victime per kilometru, adică zero.

Totuși, siguranța unui avion nu poate fi măsurată cu precizie de la singur incident. Prăbușirea avionului Concorde aparținând Air France a însemnat începutul sfârșitului acestui tip de avion.

În urma accidentului a avut loc serie de modificări, incluzând izolații electrice mai bune, ranforsări de Kevlar la rezervoarele de combustibil și anvelope speciale rezistente la explozie.

Ca urmare a unicului accident din 25 iulie 2000, a efectelor economice ce au urmat evenimentelor din 11 septembrie 2001 și a altor factori, zborurile au încetat la 24 octombrie 2003. Ultimul zbor a avut loc pe 24 noiembrie în același an.

Concorde s-a născut dintr-un acord încheiat între Franţa şi Marea Britanie prin care se prevedea că Aérospatiale (Franţa) şi BAC Concorde (Marea Britanie) să fabrice un aparat de zbor supersonic capabil să transporte pe rute lungi aproximativ 100 de pasageri.

Tratatul a fost semnat la 28 noiembrie 1962, iar construcţia primului avion a început în anul 1965. Primul Concorde a fost fabricat la Toulouse, iar în 2 martie 1969 a zburat pentru prima data. O lună mai târziu, a zburat şi primul Concorde construit în Marea Britanie. În total, au fost constuite 20 de aparate. Însă costurile cercetării şi dezvoltării au reprezentat o pierdere economică destul de importantă care a fost suportată de guvernele celor două state.