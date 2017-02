Scandal în Parlament. PNL- USR, boicot în plen, la adresa lui Florin Iordache: "Ruşine să vă fie"

Parlamentarii PNL şi USR protestează în plenul Camerei Deputaţilor, în prima şedinţă reunită a Parlamentului. Aceştia scandează la adresa ministrului Justiţiei şi au pancarte pe scrie "Ruşine".

În plen se huduie şi se fluieră, iar parlamentarii Opoziţei s-au adunat în jurul tribunei. În replică, parlamenari ai coaliţiei PSD- ALDE au ales să părăsească sala.

Totodată, Shere Marinescu, candidat USR în judeţul Teleorman, a postat pe pagina sa de Facebook un video de la balconul Parlamentului:

Reamintim că la ora 14.00 Florin Iordache a ţinut o conferinţă de presă în care a încercat să explice care a fost rațiunea care a stat la baza adoptării de urgență a OUG privind modificarea Codurilor penale.

"Problemele trebuie abordate foarte serios, pentru că în spațiul public, de aseară încoace s-au vehiculat o serie de lucruri neadevărate. Referitor la cele două proiecte de lege care vizează eliminarea unei posibile sancțiuni la CEDO, am precizat că am ținut cont de toate observațiile, iar oportunitatea a fost stabilită de Guvern. Am plecat de la condiții foarte clare, care vizează recuperarea prejudiciului. Doi, ținând cont de supraaglomerarea din penitenciare, vreau să vă spun că proiectul legii grațierii nu vizează nici criminali, nici violatori, nici pe cei care au făcut fapte grave, nici corupți și nu vizează persoane sau oameni politici", a declarat Iordache.

Ministrul Justiției a mai susținut că la baza modificărilor pe care le aduce OUG stă atât jurisprudeța CEDO, cât și legislația în materie.

"Referitor la modificările adoptate aseară prin OUG și reacțiile care au apărut, toate acele modificări au fost făcute pentru că avem o practică neunitară în toată țară. Vechiul Parlament avea obligația să facă modificările cerute de CCR. Pornind de la decizia CCR, ilicitul penal este cea mai gravă formă a încălcării valorilor. Am considerat oportun, dupa ce m-am consultat cu societatea civilă, am venit în faţa dvs. pentru că văd că sunt criticat pentru un lucru esenţial într-o democraţie - legile se fac de legiuitor. Este un proiect de lege care să rezolve probleme existente în România. Legile se fac şi se adoptă în Parlament. Cu referire la stabilirea plafonului de 200.000 de lei, am avut în vedere anumite proiecte legislative internaţionale. De asemenea, prin aceste OUG am urmărit asigurarea unui echilibru între puterile statului", a declarat Florin Iordache, la sediul Parlamentului.

Totodată, ministrul Justiției a susținut că art. 183 din Codul penal prevede plafonul de două milioane de lei, pentru circumstanța infracțiunii deosebit de grave, ceea ce, potrivit lui Iordache, dovedește că stabilirea plafonului la 200.000 de lei nu a fost una arbitrară, ci în acord cu decizia CEDO.