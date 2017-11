ROMÂNIA-TURCIA: Ce spune selecționerul Mircea Lucescu despre meciul de la Cluj

ROMÂNIA-TURCIA: Selecționerul naționalei de fotbal a Turciei, Mircea Lucescu, consideră că amicalul de joi dintre echipa sa și cea a României este un meci de analiză, nu un duel.

ROMÂNIA-TURCIA: Lucescu a precizat, miercuri, într-o conferință de presă la Cluj, că el a fost inițiatorul acestui joc, și că și-a dorit foarte mult să întâlnească România pe teren.

"Este doar un meci, pentru mine, de observare a unor jucători noi, iar pentru echipa României de consolidare a unui lot care a demonstrat, în ultimele două jocuri, un anumit nivel de valoare. (...) E un meci amical, un meci de prietenie, un meci de pregătire. Am fost inițiatorul acestui joc. Imediat am luat legătura cu Federația pentru a avea acest joc. Mi-am dorit foarte mult să întâlnesc echipa României. Dacă nu am putut să o conduc de pe margine, măcar să o pot întâlni pe terenul de joc", a spus Lucescu, scrie Agerpres.ro.

Antrenorul echipei naționale a Turciei consideră că în acest meci nu este atât de importantă victoria, ci confirmarea unor strategii, analizarea unor jucători noi.

"Nu avem nevoie de victorie, avem nevoie să ne confirmăm niște judecăți, niște gânduri și niște dorințe. Nu e vorba de victorie. Victoria și înfrângerea sunt fațete ale aceleași monede. Depinde cum cade. Depinde de foarte multe lucruri, nu doar de antrenor", a mai spus Lucescu.

Partida amicală dintre România și Turcia se va juca joi, pe stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'' din Cluj-Napoca, de la ora 20,15.