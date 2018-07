Reduceri la Elefant.ro. Prețuri cu 70% mai mici la parfumuri, ceasuri, cărți sau cosmetice

Unul dintre cele mai importante magazine online din România, Elefant.ro, are câteva oferte foarte atractive la mai multe categorii de produse. Iată care sunt cele mai atractive reduceri la ceasuri, parfumuri, ochelari de soare și cărți.

Calvin Klein IN2U Men Eau de Toilette este un parfum creat de celebra casa Calvin Klein. Desi aceasta casa este renumita pentru moda si produse cosmetice unisex, a ales sa creeze si doua parfumuri - unul pentru barbati si unul pentru femei. Ambele parfumuri Calvin Klein IN2U sunt create special pentru nevoile tinerei generatii moderne „techno - sexuale”, asa cum insusi creatorul a numit-o. Apa de toaleta IN2U Men intruchipeaza tineretea, exuberanta, libertatea si dorinta de a descoperi noi experiente si de a explora misterele nevazute ale lumii.

Cerruti 1881 este un parfum floral-lemnos pentru femei, a carui compozitie poarta semnatura maestrului parfumier Claire Cain. Cald si bogat, acesta se adreseaza femeilor irezistibile care doresc sa fie admirate pentru eleganta si individualitatea lor.

Exoticul Euphoria este un parfum floral-fructat, cu o aroma imbatatoare, orientala, plina de fructe exotice, flori de orhidee neagra, violete, avand o semnatura cremoasa. Note de varf: tonuri verzi, curmal japonez, rodie; Note de mijloc: lotus, orhidee; Note de baza: mosc, tonuri de crema, cihlimbar, violeta, mahon.

Reduceri Elefant.ro ceasuri. Cele mai atractive modele pentru el și pentru ea

FOSSIL

Ceas de dama, cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa rotunda din otel inoxidabil;

Bratara din otel inoxidabil si acetat;

Se inchide cu clips;

Geam: mineral;

Diametru carcasa (mm): 36;

Grosime carcasa (mm): 9;

Lungime bratara (mm): 190 +/- 5;

CASIO

Ceas barbatesc, cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa rotunda din alama;

Bratara din otel inoxidabil, cu clips;

Geam: cristal mineral;

Functii: ora, minut, secunda, data;

Diametru carcasa (mm): 40;

Grosime carcasa (mm): 8;

Lungime bratara (mm): 190;

Ceas Fossil Sport

Ceas barbatesc, cronograf, cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa rotunda din otel inoxidabil;

Bratara din piele;

Se inchide cu catarama;

Geam: mineral;

Diametru carcasa (mm): 44;

Grosime carcasa (mm): 14

Lungime bratara (mm): 200.

Reduceri Elefant.ro la ochelari de soare

Ochelari de soare Polaroid. Ochelari de soare cu rama si lentile din plastic; Lentile polarizate, cu filtru UV 100%. Polaroid este singura companie care foloseste tehnologia de polarizare UltraSight, ce ofera protectie maxima si reduce reflexiile nedorite cauzate de lumina puternica; Lentilele maro cresc contrastul si sunt recomandate pentru condus; Filtru de protectie: categoria 3 (soare puternic, medii ce pot cauza reflexii).

Ochelari de soare Polaroid. Ochelari de soare cu rama din metal si lentile din plastic; Lentile polarizate, cu filtru UV 100%. Polaroid este singura companie care foloseste tehnologia de polarizare UltraSight, ce ofera protectie maxima si reduce reflexiile nedorite cauzate de lumina puternica; Lentilele gri transmit uniform lumina si respecta culorile naturale. Reduc oboseala ochilor si sunt recomandate pentru condus.

Reduceri Elefant la cărți

Mananca, roaga-te, iubeste. Elizabeth Gilbert. La 30 si ceva de ani, Liz Gilbert are tot ce-si poate dori o femeie ambitioasa. Si totusi e asaltata de indoieli, sufera de panica si insatisfactii. Urmeaza divortul, prabusirea in depresie, o relatie catastrofala… Asa ca Liz abandoneaza totul si pleaca in lume de una singura. In Italia, gusta „la dolce vita" si deliciile ei culinare, punand „cele mai fericite" 12 kilograme din viata. In India, afla intr-un ashram, prin asceza (trezire la 3 dimineata, meditatie si frecat de podele), ce este cautarea spirituala. In Indonezia, incearca sa-si reconcilieze trupul cu sufletul, sa descopere echilibrul care se cheama fericire si isi gaseste marea dragoste. Uneori, fericirea se afla la capatul lumii. Calatoresti ca sa ajungi la tine insati. Ca sa te descoperi.

Dupa ce te-am pierdut. Jojo Moyes. Cum de a ajuns sa lucreze intr-un bar din aeroport si sa-si petreaca timpul urmarindu-i cu privirea pe cei care pleaca spre alte locuri? Sau de ce nu se simte inca acasa in apartamentul pe care il are deja de un an? Oare familia ei o va putea ierta pentru ce a facut cu optsprezece luni in urma? Si va reusi vreodata sa treaca peste iubirea vietii ei? Ceea ce Lou stie sigur e ca ceva trebuie sa se schimbe. Apoi, intr-o noapte, la usa ei bate cineva. Dar oare straina care ii apare in prag are raspunsurile pe care ea le cauta sau ii aduce doar alte intrebari? Daca inchide usa, viata ei va continua ca pana acum: simpla, ordonata, sigura. Daca o deschide, va risca totul. Insa Lou a facut candva o promisiune: sa traiasca. Si, daca vrea sa o respecte, va trebui sa deschida larg usa.

Reduceri Elefant.ro la cărți pentru copii

Elefantelul care voia sa adoarma. Carl-Johan Forssen Ehrlin. Spune-i copilului tau „noapte buna" intr-o maniera diferita, citindu-i noua carte a psihologului Carl-Johan Forssen Ehrlin, autorul bestsellerului international Iepurasul care voia sa adoarma! Prin tehnicile de relaxare inovatoare, testate si aprobate de parinti, acest volum reprezinta o lectura vrajita la finalul fiecarei zile.

Lindbergh. Povestea unui soricel zburator. Torben Kuhlmann. Sunt vremuri grele... pentru un soricel. O noua inventie – capcana mecanica pentru soareci – i-a facut pe toti semenii lui sa fuga in America, taramul celor liberi. Dar cum vapoarele cu aburi sunt pazite de pisici, Atlanticul nu mai poate fi traversat in siguranta. In cel mai intunecat ascunzis... singurul soricel ramas are o idee senzationala. Trebuie sa invete sa zboare!