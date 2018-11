Reacția dură a Oanei Zăvoranu după sfințirea Catedralei Neamului

Oana Zăvoranu

Oana Zăvoranu a avut o reacție dură după sfințirea Catedralei Neamului.

"Parcari pline ochi cu limuzinele cele mai scumpe pe care banii le pot cumpara, politicieni in costume de mare fitza, sutane de popi, cusute cu fir de aur de 24K si turbane pe cap incrustate in pietrele cele mai pretioase.

Clopote la care se lucreaza de cateva luni, din aliajele cele mai alese, ca sa fie cele mai rasunatoare si memorabile construite vreodata, gravate cu numele ‘preafericitului’, care e atat de fericit, ca toti enoriasii la un loc nu au cum sa ii intreaca ‘preafericirea’ ca tot cascavalul facut pe prosteala si furat, e si in mainile lui.", a scris Oana Zăvoranu.

Catedrala Mântuirii Neamului Românesc a fost sfinţită după 8 ani de lucrări, în prezenţa a zeci de mii de credincioşi. Câteva zeci de mii de credincioşi au fost prezenţi la slujba oficiată de Preafericitul Daniel şi de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, alături de un sobor de 100 de preoţi. În timpul slujbei de sfinţire, înăuntru au avut acces doar cei 2.000 de oficiali invitaţi, printre care şi premierul Viorica Dăncilă. Enoriașii au urmărit ceremonia de pe esplanada din fața clădirii.