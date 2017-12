RATB, PROGRAM special de Sărbători. Ce autobuze şi tramvaie circulă inclusiv de Revelion

FOTO EXPLICATIE: RATB, PROGRAM special de Sărbători. Ce maşini circulă inclusiv de Revelion

RATB va avea program special de sarbatori, mijloacele de transport in comun urmand sa circule la intervale mai mari de timp.

Pentru noaptea de Anul Nou, RATB va asigura transportul calatorilor cu 16 linii de autobuze care ajung in zona centrala, precum si cu trei linii de tramvai.



Autobuzele, tramvaiele si troleibuzele RATB vor circula dupa programul unei zile de duminica in 24, 25, 26 si 31 decembrie 2017 si 1 si 2 ianuarie 2018, iar in 27, 28, 29 decembrie 2017, respectiv 3, 4 si 5 ianuarie 2018, vor circula dupa programul unei zile de lucru.



In noaptea de Anul Nou, vor circula toate liniile de noapte care ajung in zona centrala, respectiv N102, N104, N105, N106, N107, N108, N109, N110, N111, N112, N114, N115, N116, N117, N119, N121, precum si liniile de tramvai 1, 10 si 41.

Citeşte şi: