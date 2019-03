Rareș Bogdan e doar vârful icebergului

In ultimile saptamani a circulat frecvent informatia ca Rares Bogdan, moderatorul cunoscutei emisiuni "Jocuri de putere" de la Realitatea TV va candida la europarlamentare. Si nu oricum, ci cap de lista la PNL. Situatie in care el ar trebui sa-si ia adio de la emisiunea sa, intrucat legea nu permite politicienilor sa realizeze astfel de showuri televizate.

Rares Bogdan a reusit in decursul timpului sa devina un soi de "institutie in institutie", aducand un public destul de numeros, iar in ultima perioada si-a canalizat eforturile pentru agregarea opozitiei intr-o alianta impotriva PSD, ca partid, si a lui Liviu Dragnea, personal, ca presedinte toxic al acestui partid. Dragnea trebuie sa dispara de pe scena politica si sa raspunda in fata legii pentru toate matrapazlacurile financiare, este mesajul lui Bogdan. Moderatorul a izbutit si un lucru destul de dificil de infaptuit pentru o gazda de emisiune dedicata: a fanatizat o parte din publicul sau. E vorba de un "nucleu dur" care intra-n reactie "de fuziune" pentru idolul sau. O alta parte a publicului rezoneaza cu ideile lui Bogdan si ale invitatiilor sai, o alta doar empatizeaza, neavand alta optiune.

Cert este ca daca Rares Bogdan va candida la europarlamentare pe listele PNL (o decizie pe care, dupa cum a declarat public, o va lua si o va anunta pe 21 martie) va fi ales si va trage si o parte a electoratului sau "video" spre formatiunea liberala, mai mult decat ar face-o acum ca moderator, care isi imparte publicul cu o virtual pan-alianta anti-PSD. La acest moment, publicul sau ar vota mai degraba cu USR decat cu PNL. Cat despre nucleul #Rezist pe care l-a capacitat, acesta e un public aparent rebel, total anti-Dragnea, anti-PSD, ei voteaza totusi cu cine le spune Rares sa voteze. Miscarea pe care ar face-o PNL este una evidenta, de a ridica partidul la europarlamentare. Daca in situatia actuala ar fi loc de maxim sapte europarlamentari PNL la Bruxelles, cu Rares in frunte putem vorbi si de zece.

Dar jocurile PNL nu se opresc aici. Fireste ca Rares Bogdan si-a dorit postura de europarlamentar doar de back-up. O persoana ca el nu e neaparat fascinata de discutiile in Parlamentul European. Nu e nici sarac sa fie atras de milionul de euro pe care-l poate agonisi un europarlamentar roman in cinci ani. Mai ales ca visul lui Rares Bogdan - mai vechi - de a intra in politica este legat de salvarea României, moderatorul atribuindu-si un rol "mesianic" alaturi de alti cativa apropiati "hardcore".

Urmatorul popas al lui Rares Bogdan este presedintia filialei PNL Bucuresti si, de aici, iminenta unei candidaturi in 2020 la Primaria Capitalei, posibil impotriva Gabrielei Firea. Aici, povestesc un eveniment de culise. Si in 2016, dupa ce PNL a rulat vreo cativa candidati (Busoi, Orban, Marian Munteanu) s-a pus problema ca Rares Bogdan sa fie alegerea finala a liberalilor. A intervenit in ecuatie Cozmin Gușă si - fie ca l-a sfatuit ca nu e momentul, fie pur si simplu i-a blocat optiunea - Bogdan s-a retras amiabil iar PNL a pierdut pe mâna lui Predoiu.

In caz ca nu va castiga Bucurestii, Rares ramane cu varianta de back-up de la Bruxelles si cu presedintia PNL Bucuresti, adica situatia actuala a lui Busoi. Caz in care o recompensa fireasca va fi un post de vicepresedinte al liberalilor. Unii analisti dau ca sigur ca Rares Bogdan va fi - cu sutinerea din interior si cu popularitatea sa - chiar presedinte al PNL in locul lui Ludovic Orban si, de aici, un posibil candidat "secret" la presedintia României - sustinut de "forte oculte" externe - in locul unui Iohannis obosit si erodat. Un posibil scenariu elaborat chiar de Cozmin Gusa, care de multe ori isi bea cafelele in strainatate, direct de la espressoarele politicii externe!

