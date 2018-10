Donald Trump se laudă că îl bate pe Vladimir Putin

Provocare totală a lui Donald Trump pentru Vladimir Putin. Liderul de la Casa Albă a declarat că l-ar învinge pe omologul său rus într-o posibilă partidă de box.

"Cu rusul Putin au spus că am fost prea amabil. A fost o întâlnire foarte bună, de succes. Vor să intru într-un meci de box cu el. Cred că m-aş descurca foarte bine.", este afirmația lui Trump.



Afirmaţia lui Trump a fost imediat ridiculizată de internauţi, care au amintit că Trump practică doar golful şi că CNN îl bănuieşte că este obez, ca mulţi dintre americani. De asemenea, Trump s-a remarcat în urmă cu 7 ani la o partidă trucată de wrestling.





De cealaltă parte, Vladimir Putin chiar este un preşedinte sportiv. El are o centură neagră la judo şi se antrenează des cu sportivii ruşi din loturile naţionale. În plus, el este şi un bun jucător de hochei pe gheaţă.