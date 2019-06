PSD, congres extraordinar pe 29 iunie! Tabăra Dăncilă, victorie pe linie

Lupte intestine în PSD pentru preluarea șefiei partidului

PSD va avea congres extraordinar pe 29 iunie. Decizia a fost luată vineri, la finalul şedinţei Comitetului Executiv al social-democraţilor, în care tabără favorabilă premierului Viorica Dăncilă a avut câştig de cauză. Tot la CEX, președintele executiv Paul Stănescu a demisionat la numai o săptămână de când a acceptat funcția, tocmai din cauza discordiei privind data congresului. Stănescu, dar şi Gabriela Firea, doreau ca alegerile interne să fie organizate în toamnă, chiar şi după cele prezidențiale.

La Congresul de la sfârşitul lunii iunie va fi modificat statutul și apoi ales un nou președinte al PSD. În prezent, acesta este ales de către toți membrii partidului, dar se dorește revenirea la sistemul de alegere în interiorul Congresului. Ulterior, liderii PSD vor alege candidatul la alegerile prezidențiale.

După condamnarea lui Liviu Dragnea la închisoare, PSD a rămas cu o conducere interimară, însă nu este clar deocamdată dacă la acest congres va fi ales şi noul preşedinte al partidului sau dacă va fi menţinut interimatul asigurat de Viorica Dăncilă, cel puţin până la alegerile prezidenţiale.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, la finalul Comitetului Executiv Naţional al PSD, că a susţinut în cadrul şedinţei că organizarea atât de rapidă a unui congres nu este oportună.



"Eu unul am considerat în Comitetul Executiv că un congres atât de rapid nu este oportun. Prioritatea mea este, totuşi, moţiunea. Şi a rămas în continuare, fără doar şi poate. (...) Părerea mea e că trebuia o analiză mai aprofundată şi asupra trecutului. Să ne facem nişte planuri pentru viitor. Am înţeles că proiectul politic va fi coordonat de domnul Marian Oprişan. Vedem cum stăm la congres. (...) Este foarte multă lume care îşi doreşte o stabilitate. Asta este... Vom face congres", a declarat el.



Ciolacu a subliniat că, din punct de vedere "matematic", moţiunea nu are şanse de reuşită. Totodată, a infirmat informaţia apărută în presă conform căreia o parte dintre parlamentarii PSD vor susţine moţiunea.



"Eu am vorbit ieri şi nu...", a spus el.



Pe de altă parte, ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a declarat că susţine organizarea unui congres al partidului cât mai curând.



"Trebuie să facem o mulţime de lucruri şi eu cred că trebuie să comunicăm şi cu colegii din teritoriu. Şi la congres, prin reprezentanţi, putem să facem acest lucru. Şi e foarte bine", a adăugat ea.

Octavian Hoandră: ”PSD-ul este în pericol de a fi preluat, fărămițat și distrus”

Octavian Hoandră, realizatorul emisiunea Realitatea Românească, a afirmat este foarte complicat să facem un diagnostic acum. ”Observăm că PSD, stânga românească este acum într-un mare pericol. Eu am avut ocazia și plăcerea și îi mulțumescu lui Cozmin Gușă să îl însoțesc prin toată țara cu echipa emisiunii România 2019 și am înformații din toate județele și am avut ocazia să îmi notez diverse lucruri care acum îmi oferă ocazia să înțeleg ce se întâmplă. Unul din motivele pentru care PSD-ul a pierdut alegerile este reprezentat de lupta de neînțeles a lui Dragnea pentru preluarea justiției. Mai importantă decât asta este îndepărtarea propriului electorat”, a spus acesta, adăugând că pentru îndepărtarea de electorat este vinovată și Viorica Dăncilă.

”Această doamnă, nici nu știu cum să îi spun să nu o jignesc, care propunță greu cuvintele în limba română, este astăzi pe cai mari doar pentru căeste foarte ușor de manipulat. Eu cred că prin susținerea doamnei Dăncilă se încearcă o preluare ostilă a PSD de către grupuri din afara partidului”, a spus Octavian Hoandră, adăugând că vorbim despre preluarea unui partid care devenea un pericol.

”PSD-ul este în pericol de a fi preluat, fărămițat și distrus. Dacă asta se va întâmpla se va produce un dezechilibru uriaș pe scena politică românească”, a precizat acesta.