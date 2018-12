Protest extrem al Opoziţiei, în plenul Camerei Deputaţilor. Se cere revocarea lui Dragnea

Atmosferă extrem de tensionantă, în această dimineaţă, la Camera Deputaţilor, pe fondul solicitării Opoziţiei de revocare a lui Liviu Dragnea de la şefia Camerei şi înlăturarea vicepreşedintelui Florin Iordache şi a refuzului social-democraţilor de a da curs acestor solicitări. Potrivit Realitatea TV, Opoziţia a recurs la un gest de protest, bătând cu palmele în bănci.

Prim-vicepreşedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a cerut, în această dimineaţă, în şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor, revocarea lui Liviu Dragnea de la conducerea acestui for legislativ. De asemenea, ea a cerut şi revocarea lui Florin Iordache din funcţia de vicepreşedinte.



"Astăzi (miercuri - n.r.) vă solicităm ca pe ordinea de zi de plen două solicitări de revocare a dlui. vicepreşedinte Florin Iordache şi a dlui. preşedinte al Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea. De asemenea, prima solicitare pe care v-o fac şi vă rog să ţineţi cont de succesiunea solicitărilor de procedură şi în felul acesta să le supuneţi votului", a cerut Raluca Turcan, deputat PNL.



Totodată, aceasta a solicitat ca şedinţa de plen să fie condusă de vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Marilen - Gabriel Pirtea (PNL), şi nu de Florin Iordache.



"Există suspiciunea că dvs. vă mai menţineţi la putere prin fraudă şi sunteţi predispuşi la încălcarea regulamentului. De asemenea, vă supun votului propunerea ca votul astăzi să fie cu mână ridicată, întrucât am avut număroase dovezi că sistemele electorinice votează la dispoziţia conducerii Camerei Deputaţilor. Nu avem încredere în modul în care veţi utiliza sistemele electronice", a mai spus Turcan.

"Oricum nu voi supune votului, puteți să faceți orice vreți", a spus Florin Iordache, cel care conduce ședința.



"Unde sunt bărbații Opoziției, de la Pro România, USR, de a ajuns doamna Turcan să încerce așa ceva?", s-a întrebat liderul deputaților PSD Daniel Suciu, în plen.



"Ați făcut toată mobilizarea pe care o puteați face. Nu v-a ieșit. Aveți o obsesie cu președintele Camerei Deputaților. Doamna Raluca Turcan, de la acest microfon nu se va suspune la vot ceva neregulamentar", a mai spus el.

Şi deputatul PNL Tinel Gheorghe i-a cerut lui Iordache să-și dea demisia, pentru gestul obscen făcut în plen. "Aveți onoare, domnule Iordache? A mai fost cineva care a spus să i se numere ouăle, știm unde am ajuns", a spus acesta.

"În numele celor care se aflau pe 3 iulie în incintă. Am suspus la vot schimbarea din funcție a doamnei Roberta Anastase. Atunci a fost un document foarte bine scris, iar grupul PDL a spus 'Noi nu suntem de acord și nu participăm'. Moment în care deputații PSD și PNL au spus că plenul este suveran. Am supus la vot, iar plenul suveran a votat. Sunt convins că nu am greșit. Trebuie să facem ca în 3 iulie 2012", a spus Victor Ponta.

Reamintim că, în 24 septembrie, conducerea PNL a decis să iniţieze procedura de revocare a lui Liviu Dragnea din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor, pentru încălcări repetate ale Regulamentului Camerei. La acel moment, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că nu are emoţii că va fi revocat de la conducerea Camerei Deputaţilor.



Ulterior, Opoziţia a depus, în 26 septembrie, proiectul de modificare a Regulamentului Camerei Deputaţilor, astfel încât procedura de revocare a lui Liviu Dragnea de la conducerea Camerei să poată fi iniţiată de o treime din numărul deputaţilor, nu doar de grupul PSD. Proiectul este asumat de PNL, USR, PMP şi Partidul Pro România.



Conform Regulamentului Camerei Deputaţilor, preşedintele acestui for poate fi revocat înainte de expirarea mandatului, cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi, cu asigurarea cvorumului legal. Votul este secret şi se exprimă prin bile. Propunerea de revocare se face în scris de către liderul grupului parlamentar care l-a propus şi căruia îi aparţine funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor.

În acest moment, cel puțin teoretic, Coaliția PSD-ALDe a pierdut majoritatea în Camera Deputaților.



PSD (144 deputați) și ALDE (19 deputați) au acum 163 de deputați. Majoritatea de jumătate plus unu din Camera Deputaților, necesară pentru trecerea unor legi organice și pentru cvorum de vot final, este de 165 de voturi.



Coaliția PSD-ALDE poate fi ajutată, însă, de deputații UDMR, dar și de o parte din deputații minorităților naționale.

UDMR și coaliția PSD-ALDE au un protocol de colaborare parlamentară valabil până în 2020.