Ponta: "Economic și bugetar, suntem mai rău ca în 2009. Și mai avem și criză guvernamentală"

Liderul Pro România susține că, din punct de vedere economic și bugetar, România se află acum într-o situație mai rea decât în 2009. Iar la această situație se adaugă și criza guvernamentală. Ponta spune că Dăncilă nu înţelege şi nu cunoaşte, dar nu se pot ţine şedinţele de Guvern, deci nu are cine să semneze documentele.

"FURTUNA PERFECTA - Romania este impinsa intr-o prapastie mai rea decat aceea din 2010! Din punct de vedere economic si bugetar Romania se afla acum intr-o situatie mai rea decat in 2009 / iata ca avem si o criza guvernamentala si un Premier si ministri care s-au legat de scaune ca si cei din toamna lui 2009 / pretul cumplit al prostiei si ticalosiei va fi platit tot de romanul obisnuit si de firmele romanesti!

Romania are urgenta nevoie de un guvern stabil si profesionist, cu sustinere parlamentara, cu un Prim Ministru si ministri care sa munceasca tot timpul in functia pentru care sunt platiti din taxele si impozitele romanilor!

Acum avem o Doamna abulica, total ignoranta in tot ceea ce priveste guvernarea tarii - plimbata prin tara pe post de Elena Ceausescu si primind osanale si linguseli de la doi ministri pe post de Bobu si Postelnicu! Faptul ca aceasta situatie distruge PSD - este responsabilitatea si problema liderilor sai actuali ! Faptul ca se distruge Romania este responsabilitatea si problema noastra - a tuturor celor care avem functii politice de decizie!

Pro Romania solicita Doamnei Dancila sa vina urgent in Parlament si sa ceara un vot pentru noua structura a Guvernului / in cazul in care nu obtine acest vot sa demisioneze urgent si sa sprijine formarea unui nou Guvern pentru Romania si pentru romani!

FURTUNA PERFECTA - Romania este impinsa intr-o prapastie mai rea decat aceea din 2010! Din punct de vedere economic si bugetar Romania se afla acum intr-o situatie mai rea decat in 2009 / iata ca avem si o criza guvernamentala si un Premier si ministri care s-au legat de scaune ca si cei din toamna lui 2009 / pretul cumplit al prostiei si ticalosiei va fi platit tot de romanul obisnuit si de firmele romanesti!" scrie Ponta pe Facebook.