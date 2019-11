Valeriu Zgonea, în vrie! Se apropie pledoariile finale în dosarul cu de trafic de influență

Dosarul fostului șef al Camerei Deputaților - Valeriu Zgonea se apropie de final, după ce instanța a administrat probele apărării, respectiv a audiat martori ai apărării, printre care și Liviu Dragnea sau Victor Ponta.

La termenul de joi al procesului se va discuta administrarea altor probe ce vor fi propuse de apărarea fostului demnitar, iar după tranșarea acestora cazul poate intra în linie dreaptă spre pledoariile finale.

Valeriu Zgonea a fost trimis în judecată de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) pentru trafic de influență. Zgonea este acuzat că ar fi primit de la fostul consilier județean din Buzău Dumitru Dobrică peste 62.000 de lei, după ce i-a promis angajarea unei rude într-o funcție importantă, prin exercitarea influenței asupra unor funcționari publici.

"In perioada cu iulie 2012 - aprilie 2013, cand indeplinea functia de presedinte al Camerei Deputatilor si totodata vicepresedinte al unei formatiuni politice, inculpatul Zgonea Valeriu - Stefan a acceptat promisiunea facuta de inculpatul Dobrica Dumitru, consilier judetean, privind primirea de foloase necuvenite pentru sine, in schimbul influentei pe care a lasat sa se creada ca o are asupra unor functionari publici si a promis ca-i va determina sa numeasca intr-o importanta functie publica o ruda a lui Dobrica Dumitru" se arată în rechizitoriul întocmit de DNA.



Suma pe care ar fi primit-o Zgonea de la Dobrică ar fi fost de 62.143 lei, reprezentând "contravaloarea unor servicii de turism și cheltuieli legate de construirea unei case de vacanță în județul Covasna" mai spun procurorii.