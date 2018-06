Planta banilor. Unde s-o aşezi în casă pentru a atrage belşugul

In feng shui-ul traditional, exista plante care sporesc energia abundentei si de aceea poarta numele de plante ale banilor.

Planta banilor se asaza, de regula, in centrul bunastarii dintr-o casa, dar poate fi benefic si in alte zone ale casei.



Cele mai des intalnite variante de planta banilor:



Crassula ovata (Arborele de jad)



Crassula ovata este cea mai renumita dintre plantele suculente, utilizata ca planta de interior. Crassula este denumita si „copacul cu bani” sau „planta banilor”. Crassula se considera a fi planta responsabila cu bunastarea familiei si cu mentinerea unei energii pozitive potrivit Feng Shui. Usor de intretinut si cu o longevitate uimitoare, Crassula ovata este foarte decorativa prin frunzele sale carnoase. Denumirea de “Arbore de jad” vine de la culoarea frunzelor plantei Crassula, care la maturitate sunt de o culoare verde asemanaoare cu a jadului.



Pachira aquatic (Castan Malabar)



Pachira aquatica este un copac vesnic verde, originar din America Centrala si nordul Americii de Sud. In natura, ajunge la inaltimi de pana la 20 metri. Crescut in ghivece, nu atinge inaltimi impresionante, ramanand un copacel. O planta foarte apreciata in feng-shui, avand, dupa cum ii spune si numele, o contributie in bunastarea familiei, scrie sfatulparintilor.ro.