Pensionarii ar putea primi, de la 1 Decembrie, PREMII de câte 5.000 lei. Vezi în ce condiţii

Senatorul PNL Carmen Hărău a depus, în Parlament, un proiect legislativ care dublează indemnizaţiile şi sporurile lunare ale invazilor, veteranilor şi văduvelor de război, şi care prevede, suplimentar, acordarea acestora, în Anul Centenar, a unui „premiu financiar” în valoare de 5.000 de lei net.

Potrivit proiectului de lege depus în Senat, cuantumul indemnizaţiilor lunare de care beneficiază în prezent invalizii de război, veteranii de război şi văduvele de război, cuantum prevăzut în Legea 49/1991, se dublează.



Astfel, se propune prin inţiativa legislativă ca invalizii de război să primească următoarele indemnizaţii: 518 lei lunar, pentru marii mutilaţi şi cei încadraţi în gradul I de invaliditate; 462 de lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul II de invaliditate; 392 de lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul III de invaliditate.



De asemenea, potrivit proiectului legislativ depus în Senat, cuantumul indemnizaţiei pentru veteranii de război şi pentru văduvele de război, dacă nu s-au recăsătorit, se majorează la 322 de lei lunar.



Actul normativ mai prevede şi dublarea sporurilor lunare pentru invalizi şi veteranii de război. Astfel, aceştia ar urma să primească, pe lângă indemnizaţiile lunare, şi un spor de câte 40 de lei lunar pentru primul an de participare la război, indiferent de durata participării, la care se adaugă câte 10 lei pentru fiecare lună de participare la război ce depăşeşte un an calendaristic.



Propunerea legislativă introduce şi un premiu, în An Centenar, pentru veteranii şi văduvele de război. Astfel, proiectul de act normativ prevede introducerea în Legea 44/1994 a unui nou drept pentru veteranii de război şi văduvele de război, anume „un premiu financiar în cuantum de 5.000 de lei net pentru Anul Centenarului 2018”.



„Ţinând cont de faptul că modificarea cuantumului acestor drepturi constituie o compensaţie a sacrificiului făcut de beneficiari în timpul războiului şi, ulterior, în societate, şi având în vedere vârsta înaintată a beneficiarilor acestor indemnizaţii, statul trebuie să îşi manifeste, fără întârziere, recunoştinţa faţă de aceştia”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege, notează mediafax.ro.



Iniţiatorul legii, senatorul PNL Carmen Hărău, consideră că premierul de 5.000 de lei ar trebui acordat de 1 Decembrie 2018.