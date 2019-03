Otniela Sandu, de la Ferma. Concurenta care a înnebunit bărbații

Otniela Sandu a cucerit inimile fanilor emisiunii Ferma. De când a apărut la tv, Otniela Sandu a creat multă controversă, dat fiind faptul că nimeni nu înțelege ce se întâmplă între ea și Vali Bărbulescu cu care se poate observa cu ușurință că are o conexiune vizibilă. Însă oricât de multe persoane i-ar bănui că între cei doi există o adevărată idilă, iubita lui Vali Bărbulescu este convinsă că totul ar fi doar o amiciție, ceea ce este și foarte normal.

"Este absolut normal ce se întamplă acolo. Iubitul meu nu are nicio treabă cu Otniela, sunt foarte liniștită, de abia aștept să iasă", a declarat iubita lui Vali Bărbulescu în cadrul emisiunii prezentate de Măruță.

Otniela Sandu este un make-up artist renumit, însă pe lângă această meserie, ea se implică în foarte multe proiecte caritabile, iar în timpul liber, Otniela Sandu colaborează cu diferite companii pentru imagine.

„Am rămas make-up artistul meu personal. Este o pasiune pe care o am încă din copilărie şi un mod prin care mi-am câştigat primii bani singură. Dar tot actoria rămâne prima mea dragoste. Îmi amintesc că atunci când eram întrebată, la grădiniţă, ce anume mi-ar plăcea să devin când am să fiu mare, spuneam că actriţă sau prezentator de ştiri. În copilărie, aveam o cutie cu o gaură mare în centru, prin care citeam şi inventam ştiri. Iar în „pauzele de publicitate“, organizam diferite scenete în care tot eu jucam personajul principal. Acum, am ajuns pe un drum în care pot face paşi spre lucrurile care mă fac cu adevărat fericită”, declara ea mai demult pentru okmagazine.ro.