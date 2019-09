Orban Viktor se pregateste sa se incoroneze Basileus Balcanicon, βασιλεύς Βαλκανική

Viktor Orban

In noul guvern al Uniunii Europene, Comisia von der Leyen, ungurul Trocsanyi Laszlo, trimisul lui Orban Viktor la Bruxelles, a fost desemnat Comisar pentru Extindere si Vecinatate. Adica el va fi cel care va gestiona negocierile de aderare ale Serbiei, precum si celelalte dosare din complicata regiune a Balcanilor. Omul de incredere al lui Orban va fi cel care va aduce Serbia in Uniune si o va concilia cu Kosovo.

Orban Viktor nu este un politician obisnuit, el nu are un program politic, el are o viziune pentru Ungaria, pe care o proiecteaza in realitatea unei Europe care se face ca nu ii intelege personalitatea. Pentru a intelege omul, trebuie spus ca Orban Viktor este printre putinii conducatori din lume care isi permite luxul de a aloca o zi pe saptamana pentru citit; o zi pe saptamana nimeni si nimic nu il poate deturna pe Orban de la citit. Probabil ca tot ceea ce citeste ii desavarseste planul prea mare pentru o tara atat de mica.

Premierul maghiar, aproape numit pe viata, a visat o Ungarie care sa fie liderul Europei Centrale, dar a renuntat curand la aceasta, cand a inteles ca dimensiunile teritoriului, economiei si demografiei maghiare nu il indreptatesc sa spere la acest statut. Mai mult, in acea regiune, Polonia se proiecteaza pe sine drept lider, cu mult aplomb si cu suficienta indreptatire, iar Austria si Cehia sunt economii mult mai puternice si mai sofisticate decat modesta patrie a lui Orban.



In acest context, conducatorul ungurilor si-a reorientat, cu pricepere, viziunea de putere regional, proiectand imaginea unei Ungarii-lider al lumii balcanice. Punctul final, simbolic vorbind, al visului lui Orban este, probabil, incoronarea sa, in catedrala Hagia Sophia, ca Imparat al unui Imperiu balcanic de inspiratie bizantina, Basileus Balcanicon, βασιλεύς Βαλκανική.

Singura piedica in calea visului maretiei maghiare renascute este destinul natural al Romaniei de a inspira si influenta zona balcanica. Romania este o tara de peste doua ori mai intinsa decat Ungaria, romanii sunt de doua ori mai numerosi, iar economia noastra o intrece binisor pe cea maghiara, cu toate ca se afla in aceeasi liga. Cu toate acestea, Orban are de partea sa lipsa de determinare a conducatorilor de la Bucuresti, precum si absenta oricaror ambitii regionale ale guvernantilor nostri. Bucurestiul pare preocupat mai degraba de mize interne mici, pe termen scurt, decat de asezarea sa in centrul politic si economic al regiunii din care face parte.



Acum patru luni, in aprilie, Slovenia a fost zguduita de un scandal major: ziarul local Mladina dezvaluia modul in care un inalt functionar al Uniunii Europene, Istvan P. Szekely pe nume, isi folosea functia pentru a facilita bancii maghiare OTP castigarea licitatiei pentru cumpararea bancii slovene Abanka (sursa: AICI).

Tot atunci ieseau la iveala multe dintre aranjamentele pe care Ungaria le realizase in micuta tara fosta iugoslava: Imre Balogh, un apropiat al lui Orban, fusese numit de guvernul sloven la conducerea DUTB d.d, agentia de management al activelor bancare, chiar vanzatorul bancii Abank adica, patru ani mai devreme, tocmai pentru a "pregati" aceasta privatizare, concomitent cu plasarea unui membru al FIDESZ (partidul lui Orban), Laszlo Urban, in conducerea altei banci, NLB, detinuta tot de catre OTP. Totul pe fundalul unei relatii extrem de apropiate dintre ambasadoarea maghiara la Liubliana, Edit Szilagyine Batorfi, si guvernatorul bancii centrale slovene, Bostjan Vasle.



Aceste dezvaluiri nu au facut decat sa reaminteasca opiniei publice metodele prin care Budapesta se insinueaza in economiile balcanice: in anul 2011, analogul DNA din Croatia, USKOK, a declansat un scandal international major prezentand probele prin care se dovedea ca fostul premier de la Zagreb, Ivo Sanader, acum in puscarie, primise o mita de 10 milioane de euro de la Zsolt Hernadi, directorul companiei maghiare MOL, pentru a le ceda ungurilor managementul companiei croate de petrol, INA, la care MOL obtinuse in 2003-2008 peste 47% din actiuni in urma unei privatizari suspectate puternic in acei ani.

Cabinetul Orban gestioneaza toate aceste eforturi de a domina economic regiunea, coordonate si metodic infaptuite cu unicul scop de a da Ungariei o greutate majora in Balcani.



Ei bine, daca Ungaria este a 56-a economie a lumii (cu un PIB in metodologie PPP de 325 miliarde USD), Romania, cu un PIB in metodologie PPP de 542 miliarde USD, este a 41-a economie de pe glob. Diferenta de performanta economica este, insa, de partea vecinilor nostri, ei avand un PIB/locuitor de peste 33.000 USD, iar noi unul de nici 28.000 USD. Ungaria se "loveste" nu atat de diferenta de marime dintre economia noastra si a ei, cat de faptul ca egalizarea celor doua performante economice pare din ce in ce mai aproape, facand uitati anii 90, cand Ungaria era in alta liga:





Pentru a compensa dimensiunea modesta a propriei economii, Ungaria a impus o "internationalizare" remarcabila, prin atingerea unor praguri impresionante ale ponderii exporturilor sale (ale comertului exterior, in general) in PIB:









175% din PIB reprezinta comertul exterior in Ungaria, spre deosebire de 75%, cat este la noi...



A doua cale de a impune o Ungarie puternica in regiune este consolidarea unor companii mari, care sa permita utilizarea acestora ca vehicule de expansiune, astfel incat Ungaria are 71 de companii printre primele 500 din regiune, cu mult mai multe decat noi (doar 56 de astfel de companii). Si daca cea mai mare firma ungureasca, MOL, are o cifra de afaceri de peste 15 miliarde de euro, Dacia, cea mai mare firma de la noi, abia atinge 5 miliarde de euro cifra de afaceri. Cu niste mari campioni in ograda, Ungaria a acaparat piete din vecini. Iata, de exemplu, structura geografica a imperiului MOL:





Sau cea a imperiului OTP:









Noi? A da, de curand Banca Transilvania a cumparat a treia banca din Republica Moldova...



A treia cale de promovare maghiara este preluarea si utilizarea initiativelor regionale in propriile scopuri. Astfel, atunci cand a aparut Initiativa celor trei mari, Budapesta s-a uitat mai bine la fotografie si si-a dat seama ca se afla in centrul initiativei poloneze:









Si atunci, de ce sa nu profite de asta si sa seteze o agenda axata pe desenarea unei infrastructuri energetice si de transport care sa faca din Ungaria hub-ul regional, punctul de conexiune a Europei Centrale cu Balcanii, a Poloniei cu Balcanii. Cum putea sa minimizeze, insa, o tara atat de mare precum Romania? Simplu, alocandu-i un rol minor si facand ca proiectele de autostrada sa treaca doar pe la marginea tarii noastre:





Magistralele actuale de gaze ocolesc Ungaria, iar rusii vor sa excluda total Ucraina din calea de tranzit. Cum pot ungurii sa devina hub in aceste conditii? Simplu, ii conving pe romani sa faca o conducta care sa aduca gazul din Marea Neagra la... Budapesta:









Este vorba, desigur, de extensia Tuzla-Podisor, care va trimite prin BRUA cam tot ceea ce se va scoate din zacamintele de gaz de pe fundul marii. Sunt romanii reticenti cu acest proiect? Nu-i nimic, Orban isi va gasi avocati puternici, pe grupul Exxon si pe presedintele Trump. Cum a ajuns Ungaria sa se alieze cu Exxon, firma care se presupune ca va exploata gazele romanesti? Simplu, asta si-a propus si a urmarit...



In drumul sau neabatut spre cucerirea Balcanilor, Orban se foloseste de orice poate, inclusiv de initiativa chinezeasca a noului drum al matasii (One belt, one road-OBOR) pentru a construi o magistrala feroviara care sa scoata total Romania din traseul regional sud-nord:





Tot pe chinezi se bazeaza Orban si pentru realizarea caii ferate Budapesta-Cluj Napoca:









Si pentru a fi sigur ca Romania nu va fi niciodata atat de puternica pentru a deveni un jucator serios, Orban Viktor depune toate eforturile pentru a ne tine in afara OECD, Budapesta blocand invitatia de aderare a Romaniei la acest organism.



Pe undeva, Orban este de admirat pentru modul ingenios in care devine liderul regiunii, indepartand singura tara cu argumente in aceasta intreprindere. Un om care angreneaza Rusia si China in proiecte gigantice si, in acelasi timp, obtine sprijinul american pentru extragerea resurselor romanesti de gaz este, fara indoiala, plin de detrminare.



Acelasi om care reuseste sa monopolizeze exportul potential romanesc de gaze prin doua firme de casa ale sale (MVM si MET), in timp ce ii someaza pe romani sa faca conducta de la Marea Neagra pe banii lor, iarasi dovedeste viziune si hotarare. Vorbim, totusi, despre acelasi Orban Viktor care se bucura de protectia germana totala oferita Ungariei in cadrul mecanismelor Uniunii Europene, in vreme ce Romania se razboieste cu Berlin-ul pentru a bloca un proiect german major (conducta Nord Stream 2).

Curios sau alarmant mi se pare, pana la urma, ca, din dragoste pentru voturile UDMR din Parlament, nimeni nu vede cu limpezime toate aceste lucruri in desfasurarea lor logica. Cum oare de acesti politicieni ai nostri atat de plini de sine si atat de a-toate-stiutori nu vad tocmai acest efort urias si coordonat al ungurilor de a-l incorona pe Orban Viktor ca noul imparat bizantin?



Mai ales ca acelasi Trocsanyi Laszlo va fi si comisarul care va gestiona relatia cu Chisinaul. Pai daca tot avem ca obiectiv sa apropiem Republica Moldova de UE, poate o facem sub bagheta coordonatorului Trocsanyi Laszlo. Oricum, la inceputul anului, OTP Bank a avut onoarea de a deschide balul, prin achizitionarea a 87,85% din actiunile Mobiasbanca Groupe Societe Generale, a 4-a cea mai mare banca din Moldova, cu o cota de piata de 13,3%...

Text preluat de pe Ziare.com