Numere LOTO. Report de peste trei milioane de euro la Joker

Reportul la categoria I a jocului Joker depăşeşte 14,53 milioane lei (peste 3,07 milioane de euro), în timp ce, la Loto 6/49, reportul este de circa 4,24 milioane lei (aproximativ 900.000 euro), informează Loteria Română.

De asemenea, la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,93 milioane lei (peste 620.000 euro), în timp ce reportul categoriei a II-a la Joker ajunge la 35.000 lei.



La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 27.000 lei, iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de 36.800 lei.







La tragerea Joker de joi, 22 august 2019, s-au câştigat trei premii la categoria a III-a, în valoare de 40.011,51 lei, fiecare. Primul bilet norocos a fost jucat la agenţia 13-057 din Constanţa şi a fost completat cu două variante la Joker. Cel de al doilea câştig s-a înregistrat pe un bilet jucat la agenţia 18-004 din Târgu-Jiu, completat tot cu două variante la Joker şi o variantă la Noroc Plus, în timp ce al treilea bilet norocos a fost jucat la agenţia 71-041 din Bucureşti, sector 1, fiind completat cu două variante la Joker.



Tot la extragerile loto de joi s-a câştigat premiul de categoria I la jocul Noroc Plus, în valoare de 33.840,40 lei, cu un bilet jucat la agenţia 73-095 din Bucureşti, sectorul 3, ce a fost completat cu două variante la Joker şi o variantă la Noroc Plus.



Potrivit Loteriei Române, la tragerile loto de joi, 22 august, s-au înregistrat 13.212 de câştiguri, în valoare totală de 769.574,79 lei.



Duminica, 25 august 2019, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc.