Nu toţi oamenii suferă la fel în dragoste! Care sunt cele mai vulnerabile zodii

Unele zodii sunt mai predispuse la drame sentimentale si certuri in cuplu decat altele. Vezi ce spun astrele despre zodiile care sufera cel mai mult din dragoste.

Berbec



Berbecii sufera adesea din dragoste pentru ca sunt prea incapatanati si nu recunosc niciodata cand gresesc. In plus, nativii acestei zodii de foc nu prea accepta sfaturile altora si tin mortis sa iasa totul perfect, asa cum vor ei.



Taur



Taurii nu au niciodata rabdare sa-si cunoasca bine partenerul si de aceea sufera adesea din cauza certurilor. In dragoste, Taurii sunt adesea dificili si prea gitati pentru unii parteneri, ceea ce ii face nefericiti.



Gemeni



Nativii din Gemeni sunt relativ fericiti si nu sufera din dragoste, dar asta numai pentru ca ei vad relatiile de amor mai mult ca un contract decat ca o poveste de iubire.



Rac



Racii sufera adesea din dragoste, pentru ca sunt slabi cand vine vorba de sentimente si lasa mereu de la ei. Desi poate parea o strategie buna, mersul cu spatele si precautia pot insemna multa nefericire.



Citeşte continuarea pe kfetele.ro.