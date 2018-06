Noi schimbări făcute de Facebook. Cine va fi cel mai afectat

Compania Facebook, hotărâtă să îşi repare imaginea afectată după o serie de controverse, a anunţat un set de măsuri ce au fost concepute pentru a asigura o mai bună informare a utilizatorilor în legătură cu originea anumitor conţinuturi, în special publicitare.

După ce a fost criticată multe luni pentru manipulările politice şi electorale existente pe platforma sa, apoi pentru protecţia datelor personale în urma izbucnirii scandalului Cambridge Analytica, compania americană şi-a înmulţit anunţurile publice şi luările de poziţie pentru a-şi exprima angajamentul faţă de utilizatori, realizând astfel o adevărată operaţiune de seducţie a publicului larg, care se intensifică pe măsură ce se apropie noi cicluri electorale, în special în Brazilia, dar mai ales în toamna acestui an în Statele Unite. "Am învăţat, prin intermediul unor chestiuni dificile - de la ingerinţa în alegeri la protecţia datelor şi trecând prin "fake news" -, că am investit într-o manieră insuficientă în controlul activ al ecosistemului pe care l-am construit", a declarat Sheryl Sandberg, ce ocupă poziţia a doua în ierarhia companiei, într-o întâlnire cu presa, organizată la sediul grupului din Silicon Valley.

"Unul dintre lucrurile cele mai importante pe care putem să le facem este să îmbunătăţim cu adevărat transparenţa", a continuat Sheryl Sandberg, reluând astfel cuvintele rostite în trecut chiar de ea şi de Mark Zuckerberg, patronul-fondator al companiei.



Facebook îşi obţine aproape toate veniturile din vânzarea de spaţii publicitare, iar acele conţinuturi "sponsorizate" apar în număr tot mai mare în fluxurile de actualităţi ale utilizatorilor, rafinat orientate graţie datelor personale, furnizate de utilizatori şi exploatate de Facebook.



Printre noile măsuri, utilizatorii de Facebook, Messenger şi Instagram pot de acum să vadă toate reclamele finanţate de acelaşi creator de publicitate, chiar dacă ei nu le primesc în fluxurile lor de actualităţi. Ei pot, de asemenea, să aibă acces la numele persoanelor care au creat pagini oficiale - conturile unor companii, organizaţii, branduri şi chiar personalităţi sau cauze sociale, la care utilizatorii pot să se aboneze - şi data la care acestea au fost create.



În ceea ce priveşte publicitatea politică, măsurile deja implementate în Statele Unite (menţionarea explicită a caracterului politic, detalii despre finanţatori etc.) sunt pe cale să fie implementate şi în Brazilia, unde vor avea loc în toamnă alegeri prezidenţiale, au anunţat reprezentanţii Facebook.



Twitter a anunţat, de asemenea, joi, măsuri similare, ce permit utilizatorilor din lumea întreagă să afle detalii despre toate reclamele difuzate pe această platformă de microblogging, iar orice reclamă electorală difuzată la scală naţională în Statele Unite va fi semnalată în mod explicit.

