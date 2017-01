Misteriosul fruct cu gust de budincă de ciocolată. Ce este, de fapt. Ai mânca aşa ceva?

Misteriosul fruct cu gust de budincă de ciocolată. Ce este, de fapt. Ai mânca?

Black Sapote este un fruct ciudat din Mexic şi America Centrală şi are un gust deosebit de budincă de ciocolată.

Fructul creşte în copaci înalţi şi trebuie cules într-o anume perioadă. Dacă se culege mai devreme el nu se va coace, iar dacă se va coace în pom va fi devorat de păsări.

Când este necopt are culoarea verde deschis la coajă, iar când este copt se închide la culoare. La interior culoarea este aceeaşi cu cea de ciocolată. Conţine de patru ori mai multă vitamina C decât o portocală, calciu, fosfor, etc. Fructele conţin, de regulă, 5 sau 6 seminţe dar care nu pot fi replantate, căci nu cresc. Seminţele pentru creştere se găsesc în pământ, la rădăcini.

Pentru a mânca fructul black sapote se taie în două precum avocado, se răsucesc jumătăţile în sensuri opuse, iar apoi se foloseşte linguriţa pentru degustare.