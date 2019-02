Mircea Badea a venit cu lămuriri, după ce lucrurile au degenerat în urma cu bătăii încasate

Mircea Badea a fost făcut knock-out în câteva secunde de motociclistul Teodor „Tedi” Emi, cu care se mai bătuse în trecut.

Meciul nu a durat mult. Mircea Badea a primit o lovitură dură, întâi cu pumnul, apoi cu genunchiul, care l-a făcut KO în numai câteva secunde. Realizatorul tv a avut nevoie de intervenția medicilor. Imaginile cu bătaia aplicată lui Mircea Badea au fost live chiar pe facebook-ul motociclistului.

Mircea Badea a găsit şi o parte bună, în evenimentul de sâmbătă seară: le-a mulţumit organizatorilor pentru condiţiile pe care le-a găsit acolo.

"Bun. Pentru ca vad ca degenereaza discutia in spatiul public, simt nevoia sa mai precizez ceva: nu am decat cuvinte de lauda si apreciere pentru organizatori. Au fost milimetrici in tot ce am convenit de comun acord. Desfid orice atacuri la adresa lor care sa ma includa. Domnul Cristian Iordache este un om de cuvant, pe care te poti baza cand faci o intelegere, ceea ce e foarte rar.

P.S. Ramane cum am stabilit: sunt absolut ok", a postat Mircea Badea pe Facebook.

