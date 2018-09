Ministrul Educației, Valentin Popa, și-a depus, joi, demisia din funcție, după ce Liviu Dragnea a afirmat că UDMR are dreptate să-i ceară remanierea, scrie Realitateadesuceava.net.

Ministrul Educației Valentin Popa și-a depus demisia după ce a fost atacat de UDMR, care a suspendat protocolul de colaborare cu PSD, apoi chiar de Liviu Dragnea, cu care ministrul a avut o ultimă discuție, în cursul zilei de joi.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat că presedintele UDMR, Kelemen Hunor, are dreptate cand cere remanierea ministrului Educatiei, Valentin Popa.

Mai mult, Dragnea a spus ca nu numai UDMR este nemultumita de ordonanta cu privire la predarea limbii romane la clasele maghiare, ci toate minoritatile.

"Nu e vorba doar de UDMR, ci de toate minoritatile. Asteptam sa vedem ce se intampla la Guvern. Are dreptate domnul Kelemen Hunor de aceasta data", a subliniat Dragnea.

Saptamana trecuta, Kelemen Hunor a cerut remanierea ministrului Educatiei, Valentin Popa, afirmand ca a luat doua decizii cu care UDMR nu a fost de acord.

"Articolul introdus de ministrul Educatiei in august in ordonanta simpla si care da un raspuns la problemele invatarii limbii romane in scolile cu predare in limba materna a fost un pas gresit, o greseala uriasa, a fost actiunea singulara a ministrului. Nu exista niciun argument profesional si politic pentru a sustine o astfel de schimbare.

Trebuie anulat acest articol si am cerut OUG, nu trebuie sa lasam asa lucrurile. Ministrul, prin faptul ca s-a suparat, ca s-a gandit la o solutie neprofesionala, a creat o problema politica.

O alta chestiune este legata de UMF Targu Mures, joi a aparut o HG care recunoaste comasarea Universitatii 'Petru Maior' cu UMF. Ar fi fost corect ca, pe baza parteneriatului intre UDMR si coalitia de guvernare, sa ne spuna ca va dura, ministrul nu ne-a consultat si ne-a pus intr-o situatie delicata.

In conditiile cand ministrul de doua ori in trei saptamani a facut gesturi cu care nu am fost de acord si nu am fost consultati, consideram ca acum colaborarea cu ministrul Educatiei va fi imposibila si cerem si asteptam o remaniere in fruntea Ministerului Educatiei", a acuzat Kelemen.