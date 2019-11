Meteorologii au făcut anunțul. Ce surprize vom avea!

Astăzi valorile termice vor crește ușor în cea mai mare parte a țării, dar vremea se va menține rece pentru această dată în special dimineața.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 13 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări și izolat ploi slabe, ce se vor semnala cu o probabilitate mai mare în sud-vestul, centrul și extremitatea sud-estică a teritoriului.

La munte vor fi precipitații mixte. Vântul va avea intensificări în sudul Banatului, pe litoral și în zona montană, cu viteze mai mari pe creste. In estul Transilvaniei. Izolat se va semnala ceață.

În regiunile intracarpatice, se mai încălzeşte, dar valorile termice sunt tot sub cele normale. 12 grade maxima la Timisoara, 11 la Oradea, 12 la Baia Mare, 10 la Cluj la Sibiu si 7 la Miercurea Ciuc. Cerul va fi mai mult noros si mai pot fi ploi slabe cel mai probabil in Banat si Transilvania.

Şi in sud, după o dimineaţă rece, amiaza vine cu valori termice mai mari decit ieri, dar inca sub cele normale: 10 grade la Drobeta si Râmnicu Vilcea, 7 la Craiova, 9 la Giurgiu, 10 la Calarasi si Buzau. Vor mai fi înnorari, in special in Oltenia, poate si citiva stropi de ploaie dar este loc si de soare.

În Dobrogea, ceva innorari si izolat ploi slabe in prima parte a zilei, dar sunt si şanse de soare. Maximele mai mari decit ieri, 10 grade la Tulcea si la Constanta.

În Moldova, si soare si nori si maxime in crestere usoara fata de ieri dar tot rece faţă de normal: 9 grade la Suceava si Iasi, 10 la Bacau, 9 la Galati.

În capitală, cerul va fi variabil, cu unele înnorări la începutul zilei, dar probabilitatea de ploaie va fi redusă. Maxima la amiaza, in jur de 10 grade.