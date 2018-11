Mesaje Sfantul Andrei. Ce nume se sărbătoresc, de fapt, astăzi. Acest nume popular nu e pe listă!

Mesaje Sfantul Andrei. Ce nume se sărbătoresc, de fapt, astăzi

Mesaje Sfantul Andrei. În 30 noiembrie îl sărbătorim pe Sfântul Andrei si bineînțeles îi sărbătorim si pe toți aceia care poarta numele Andrei sau nume derivate din acesta. Aproape 720.000 de romani, dintre care 368.523 bărbați si 349.079 femei, își sărbătoresc onomastica de ziua Sfântului Apostol Andrei.

Mesaje Sfantul Andrei. Din totalul româncelor care își sărbătoresc onomastica, 293.745 poarta numele Andreea, 26.325 pe cel de Andra, iar alte 21.442 femei se numesc Andrea. De asemenea, 7.205 femei au numele Andreia, iar alte 356 – Andruța sau Andrușa.

Majoritatea bărbaților, respectiv 346.959, poarta numele de Andrei. Alți 12.316 se numesc Andras, 4.208 – Andreas, iar 3.237, Endre, potrivit statisticilor MAI.

Mesaje Sfantul Andrei. Pentru a știi care sunt toți sărbătoriții acestei zile, pentru a nu rata pe cineva mai jos sunt câteva nume derivate din numele Andrei, iar pentru cei care vor sa știe semnificația numelui Andrei, aflați ca acesta vine din greaca si înseamnă: bărbăție, curaj.

Mesaje Sfantul Andrei. Iată numele derivate din numele Andrei:

Andreea

Andra

Andrada

Andraș

Andruș

Andruța

Andreas

Andrias

Andries

Adi

Andi

Andu

Andru

Andreiu

Edra

Endre

Deia

Deea

SFÂNTUL ANDREI 2018. MESAJE de SF ANDREI, SMS-URI, URĂRI superbe de LA MULȚI ANI! Andreea/Andrei iți urez sa ai o viată senina ca răsăritul de soare, iar sufletul sa-ti fie curat ca neaua. Iți urez o zi de neuitat si un călduros “La mulți ani!”.

Din mici crenguțe de brad, din flori si din iubire ti-am împletit un “La mulți ani” aducător de fericire! La mulți ani Andrei/Andreea!

MESAJE SF. ANDREI. Cu ocazia zilei Sfințișorului tău, iți doresc o ora de liniște, o zi senina, o săptămâna de bucurii, o luna de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire si iubire. La mulți ani!

Fie ca din aceasta zi sfântă, in drumul lin al vieții tale sa răsară mereu cate-o raza de soare care sa-ti aducă fericire si bucurie. Multa sănătate! La mulți ani!

Fie ca Dumnezeu sa decoreze fiecare raza de soare care ajunge la tine cu succes, fericire si prosperitate. La multi ani!

Fie ca toate implinirile frumoase, sanatatea si spiritul acestei zile sa te insoteasca pretutindeni. Iti doresc o zi de Sf. Andrei cat mai frumoasa!

Iti doresc ca de ziua numelui tau sa ti se implineasca toate dorintele, sa fii fericit, iubit, sa ai parte numai de bucurii in viata si iti urez un sincer La Multi Ani!

Iti urez La multi ani, pentru ca porti acest nume si fie ca Sfantul Andrei pe care il reprezinti, sa-si coboare ochii asupra ta si sa iti daruiasca fericirea dorita si linistea interioara.

Iti urez sa ai o zi a numelui la fel de luminoasa precum un bulgare alb de zapada, la fel de fericita precum cantecul clopotelului de Craicun si la fel de frumoasa precum o Sarbatorile langa cei dragi.

La Multi Ani Andrei si sper sa se sparga conducta fericirii pe strada vietii tale!

La multi ani si mult noroc in aceasta zi speciala. Iti dorim sa ti se indeplineasca toate dorintele. Sanatate si numai bucurii!

Sfantul caruia ii purtati numele sa va ocroteasca in fiecare zi, sa va aduca liniste si pace si sa nu lase ca speranta sa se stinga din sufletul dumneavoastra. La multi ani cu impliniri si momente frumoase in viitor!

Se spune ca iubitii sunt ca luna, iar fratii ca stelele. Eu am observat ca cerul poate arata bine fara luna, dar niciodata fara stele, adica fara tine. La multi ani, fratiorule/iubitule!

SFÂNTUL ANDREI 2018. MESAJE de SF ANDREI, SMS-URI, URĂRI superbe de LA MULȚI ANI! Sfântul Andrei este unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus şi este considerat de ortodocşi "Ocrotitorul României" sau "Patronul spiritual al românilor"- fiind cel care a adus si a promovat religia creştină şi învăţăturile lui Iisus în zona ţării noastre. Ziua lui de celebrare a înlocuit, scrie creştinortodox.ro, o importantă divinitate precreştină, personificarea lupului, ziua de Sfântul Andrei (30 noiembrie) fiind cunoscută şi sub numele de Ziua Lupului.

Noaptea Sfântului Andrei este una magică, în care animalele (lupii în special) capătă puteri neobişnuite, ritualurile de dragoste au sorţi de izbândă şi, foarte important, strigoii, vârcolacii şi sufletele rătăcite umblă prin lume.

Superstiţiile din bătrâni susţin că, pentru a te proteja împotriva lupilor şi să nu-i aduci în apropierea casei şi gospodăriei, e bine SĂ NU îţi piepteni părul, să nu torci, să nu faci curat în casă şi grajd şi să nu dai gunoiul afară.

E bine să nu se dea bani împrumut.