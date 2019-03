Maria Grapini i-a năucit pe ziariști și pe colegi cu engleza sa

Maria Grapini este în război și cu limba engleză. Deşi în CV-ul său scrie că vorbeşte această limbă, europarlamentarul PSD s-a făcut cu greu înţeleasă într-o conferinţă de presă organizată la Strasbourg.

Maria Grapini face multe greșeli când se exprimă în limba română, dar și în limba engleză.

De altfel, un jurnalist poate fi auzit plângându-se că are nevoie de traducere din limba vorbită de Grapini în engleză. Mai mult, a minţit prin omisiune jurnaliştii străini, spunând că un şofer din ţara sa are salariul 2.700, fără a preciza moneda. Cum discuţia era despre salariile din România în comparaţie cu cele europene, se putea înţelege că un şofer român are salariul 2.700 de euro, nu de lei.

”Din punctul meu de vedere - şi am fost 30 de ani antreprenor, ştiu exact care este FILOSOFIA ANTREPRENOR - este necesar să avem o relaţie foarte bună cu muncitorii noştri. Eu cred în antreprenor ROMÂNIA, BULGARIA, POLONIA, pentru că acum PLÂNSETELE SALE ÎN ŢARA NOASTRĂ nu au SUFICIENT ŞOFER. Și când NU SUFICIENT ŞOFER este foarte important să obţinem ŞOFER. De exemplu este o poveste: OK, în România nu este un salariu foarte bun pentru un şofer. Ştiţi CUM SALARIU are un şofer în România?”, spune Grapini.

”AM DISCUŢIE astăzi cu asociaţia ACTE, Asociaţia pentru CAMION TRANSPORT şi SPUNEŢI-MI, VĂ ROG, nu este corect când este folosit acest argument, nu este un salariu foarte bun. Şi salariul este SUBSIDIARITATE. Fiecare ţară are posibilitatea SĂU să CREatun standard pentru SALARIZI” a continuat europarlamentarul proapăt trecut la PSD.

”Ok. Avem nevoie de ... Vrem protecţie socială PE şoferi. Dar nu distrugând companiile, pentru că ATUNCI NU AVEM COMPANII, NU AVEM MUNCITORI. Este o filosofie foarte simplă. Avem angajaţi când avem companii”, a mai spus Grapini.

Imaginile nu mai au nevoie de niciun comentariu!