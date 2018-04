Vreme neașteptată pentru această perioadă. Când încep ploile

Duminică va fi o zi predominant frumoasã şi mult mai caldã decât în mod obişnuit în aceastã perioadã, în majoritatea zonelor ţãrii. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 grade pe litoral şi în jur de 29 de grade, izolat în vest şi centru. Cerul va fi variabil, cu înnorãri îndeosebi spre searã în vestul şi sud-vestul teritoriului. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în sudul Banatului şi în zona de munte, dar trecãtor şi la cote mai reduse şi în regiunile extracarpatice. În zonele joase, îndeosebi din est şi sud-est, dimineaţa, izolat vor fi condiţii de ceaţã. Presiunea atmosferica va scãdea uşor în regiunile intracarpatice.

În Bucuresti, pornim in zi cu 9-10 grade Celsius, iar pana la amiaza se face vara +25 de grade Celsius, mult mai cald decât în mod obişnuit în aceastã perioadã. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Presiunea atmosferica nu va avea variaţii semnificative.

Si la munte vremea va fi caldã şi predominant frumoasã cu cer variabil, spre mai mult senin. Unele înnorãri şi doar izolat, ploi slabe, vor fi pe parcursul nopţii, în Carpaţii Occidentali, dar mai ales în vestul Carpaţilor Meridionali. Vântul va sufla slab şi moderat cu intensificãri pe creste, cu viteze mai mari la altitudini de peste 2000 m. Majoritatea valorilor termice vor fi uşor mai ridicate decât în intervalul precedent.

Vremea luni și marți

Luni in continuare cald pentru această dată, chiar deosebit de cald în regiunile intracarpatice. Maximele se vor încadra între 17 și 27 de grade, mai coborâte în zona litoralului, unde se vor situa între 10 și 14 grade. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în jumătatea de vest, precum și în zona de munte, unde doar pe arii restrânse vor fi ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului, în Moldova și la munte. Dimineața în special în sud-estul țării, izolat va fi ceață.In Bucuresti, maine, cald si frumos. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Dimineata, 7…9 grade si la amiaza, 22…23 de grade.

Marti, se mentine foarte cald, mai cald decat normal, în cea mai mare parte a țării -maximele se vor încadra între 12 grade la Constanta și 27 de grade la Alba Iulia.

Cerul va fi variabil în regiunile estice și sud-estice, dar în rest va prezenta înnorări temporare și pe arii restrânse vor fi ploi de scurtă durată, posibil însoțite de descărcări electrice. Incepind de seara, norii se inmultesc în nordul, vestul și centrul țării, unde vor fi averse, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Dimineața, în special în sud-estul țării, izolat va fi ceață.

In Bucuresti, marti, 6-8 grade dimineata si in jur de 21 de grade la amiaza, in conditii de cer temporar noros și cu condiții pentru ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat.