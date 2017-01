Liviu Dragnea: În primul trimestru guvernul va adopta Legea prevenției

Liviu Dragnea are planuri mari, odată ce Guvernul Grindeanu va fi învestit! Liderul PSD a anunţat că noul executiv va adopta Legea Prevenţiei în primul trimestru din 2017. În plus, social-democratul vrea şi un minister separat pentru Ape şi Păduri, cu scopul de a demara, CITEZ, un "mare program de reîmpădurire".

Viitorul Guvern va adopta Legea prevenţiei, a explicat Liviu Dragnea.

"Vom introduce si legea preventiei, in primul trimestru, chiar in primul trimestru din aceste prime doua luni, maxim trei luni, in asa fel incat niciun om de afaceri sa nu mai primeasca o masura punitiva neavand inainte o masura de preventie, adica sa i se spuna ai gresit aici si aici ai un termen de conformare intre trei luni si sase luni sau noua luni si de abia dupa aia daca omul de afaceri nu respecta sa se poata vorbi de acea masura punitiva", a declarat preşedintele PSD la România TV.

În plus, liderul PSD vrea înfiinţarea unui minister dedicat oamenilor de afaceri, pentru a înlesni comunicarea cu aceştia.

"Trebuie sa aiba un minister al lor care sa comunice cu ei si care sa fie placa turnanta in relatia dintre mediul de afaceri si celelalte ministere de linie si in acest sens am decis sa se infiinteze ministerul pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si antreprenoriat", a spus Dragnea.

De asemenea, va exista un minister separat pentru Ape şi Păduri, a adăugat Liviu Dragnea, care a adăugat că România trebuie să înceapă un mare program de reîmpădurire.