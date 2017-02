Liviu Dragnea și Sorin Grindeanu, plângeri penale împotriva străzii

Proteste în Sofia, semn de solidaritate cu manifestanţii români

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a declarat pentru stiripesurse că s-au depus plângeri la Parchet pentru ameninţările primite pe reţelele de socializare, inclusiv de către Liviu Dragnea şi Sorin Grindeanu, dar şi de către alţi lideri PSD.

"În ultimele 7-8 zile, după ce am avut o poziţie publică împotriva preşedintelui Klaus Iohannis pe postul de televiziune Antena 3 am primit foarte, foarte multe mesaje în care sunt jignit sau în care îmi este ameninţată familia mea. Aceştia sunt tinerii frumoşi şi liberi, ca să ştie toată lumea! Eu am dreptul la o opinie, la fel cum are fiecare dintre noi. Eu nu am înjurat pe nimeni pentru opinia lui, cu atât mai puţin să ameninţ pe cineva. Eu am depus plângere la Parchet şi din ceea ce ştiu acţiuni similare au făcut deja şi domnul preşedinte Dragnea, dar şi premierul Sorin Grindeanu. Conturile lor au fost sparte şi s-au primit extrem de multe mesaje de ameninţare", a declarat Cătălin Rădulescu, pentru STIRIPESURSE.RO.