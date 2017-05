Reacţia lui Dragnea, după discursul suburban şi semnele obscene ale lui Bacalbaşa, din Parlament

Comitetul Executiv Național (CEx) al PSD va lua în discuție, în ședința de miercuri, cazul deputatului social-democrat Nicolae Bacalbașa, care a făcut gesturi obscene în plen, a declarat marți președintele PSD, Liviu Dragnea.

Întrebat dacă în Comitetul Executiv de miercuri se va lua în discuție și discursul de marți din plen al lui Bacalbașa, Dragnea a răspuns afirmativ.

"Da, nu este prima dată, l-am rugat personal, este un om pe care îl respect pentru tot ceea ce a făcut și pentru tot ceea ce face, dar l-am rugat personal să nu mai aibă astfel de ieșiri, pentru că acolo nu suntem pe persoană fizică. Când am făcut listele, am făcut listele unui partid care a câștigat alegerile cu un scor foarte mare, beneficiind de încrederea tuturor. Nu am câștigat alegerile pe baza unuia sau altuia, ci ca partid și o să discutăm și subiectul ăsta", a precizat Dragnea după conferința "Viitorul Europei este al nostru", organizată de PES Activists.

Întrebat dacă Bacalbașa va fi sancționat, Dragnea a spus că nu știe, dar că se va discuta în CEx pe această temă.

"Nu știu, vom discuta, dar nu este în regulă, adică nu este prima dată și nu e în regulă. Am primit foarte multe telefoane de la colegi din țară, nu numai membri de partid, ci și oameni care ne susțin și nu e în regulă. De ce trebuie să dăm noi tot felul de astfel de ocazii?", a mai precizat Dragnea.

Deputatul PSD Nicolae Bacalbașa a făcut marți, de la tribuna Parlamentului, semne obscene în timpul dezbaterilor pe modificarea Statutului senatorilor și deputaților cu privire la comisiile de anchetă.