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Politica· 1 min citire
Cătălin Drulă îl atacă pe Sorin Grindeanu și acuză PSD că vrea să revină rapid la guvernare și la „butoane”: „Este în sevraj!”
Cătălin Drulă
Publicat14 iul. 2026, 11:26
SursăRealitatea PLUS
Atac exploziv al lui Cătălin Drulă la adresa lui Sorin Grindeanu și a PSD. Liderul USR susține că liderul social-democrat ar fi „în sevraj” după pierderea accesului la guvernare și la resursele publice. Drulă acuză PSD că reacționează agresiv după ieșirea de la putere și afirmă că partidul ar încerca să revină rapid la „butoane”.
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