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Politica· 1 min citire

Cătălin Drulă îl atacă pe Sorin Grindeanu și acuză PSD că vrea să revină rapid la guvernare și la „butoane”: „Este în sevraj!”

Cătălin Drulă

Cătălin Drulă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 iul. 2026, 11:26
SursăRealitatea PLUS

Atac exploziv al lui Cătălin Drulă la adresa lui Sorin Grindeanu și a PSD. Liderul USR susține că liderul social-democrat ar fi „în sevraj” după pierderea accesului la guvernare și la resursele publice. Drulă acuză PSD că reacționează agresiv după ieșirea de la putere și afirmă că partidul ar încerca să revină rapid la „butoane”.

Declarațiile sale vin în contextul în care Sorin Grindeanu a anunțat că partidul său nu va vota legislația necesară pentru banii din PNRR în forma transmisă de guvernul Bolojan. Drulă spune că PSD ar fi promis revenirea la guvernare într-un timp scurt, dar acest lucru nu s-ar fi întâmplat, motiv pentru care tensiunile politice au crescut.

Cătălin Drulă, atac la adresa lui Grindeanu

„Sevraj. Asta se întâmplă cu domnul Grindeanu. Decuplarea de la banul public a PSDului îl înnebunește și vine cu ce vedeți zilele astea: agresivitate, comportament confuz, amenințări. Grindeanu le-a promis PSDiștilor că “în 2 săptămâni, suntem înapoi”. La butoane adică. Au trecut 2 luni jumate și e foame mare la băieți.

Între timp, miniștrii USR fac treabă, iar mafiile de partid au luat-o razna că “ăștia-s câini, nu oameni”. Am o recomandare pentru PSDiștii disperați că nu mai prind sinecuri la stat: BestJobs. Piața liberă. E mai greu, dar e un început pentru toate. Fiecare zi care trece fără PSD la guvernare e o zi bună pentru România. Zvârcolirea lui Grindeanu e cel mai bun indicator pentru asta”, a scris Drulă pe Facebook.

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