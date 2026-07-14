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Politica· 1 min citire

Kelemen Hunor vine cu un scenariu-surpriză pentru ieșirea din criză: fiecare partid să ajungă pe rând la guvernare până în 2028

Kelemen Hunor propune ca partidele să guverneze succesiv

Kelemen Hunor propune ca partidele să guverneze succesiv

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 iul. 2026, 11:04
SursăRealitatea PLUS

Toate partidele la guvernare pe rând, aceasta este soluția propusă de Kelemen Hunor. Liderul UDMR vine cu această propunere de ieșire din criză după negocierile de la Cotroceni. Kelemen Hunor susține că instaurarea mai multor guverne minoritare succesive ar putea reprezenta o opțiune viabilă până la alegerile parlamentare din 2028, potrivit Realitatea PLUS.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a propus după consultările de ieri de la Cotroceni o soluție alternativă pentru ieșirea din criza politică și anume: guverne minoritare succesive, pe rând, până la alegerile parlamentare din 2028. Întrucât refacerea coaliției PSD, PNL, USR, UDMR nu mai este o variantă posibilă.

Liderul UDMR susține că ar trebui început cu un guvern de armistițiu, urmat, dacă formula nu rezistă până în 2028, de un executiv tehnocrat care să pregătească și să organizeze alegerile. Hunor recunoaște că este o soluție de avarie, în absența unei majorități clare, dar consideră că ar oferi predictibilitate. Fiecare partid ar guverna pe rând, rezolvând pe parcurs subiecte precum PNRR și bugetul.

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