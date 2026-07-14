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Politica· 1 min citire
Kelemen Hunor vine cu un scenariu-surpriză pentru ieșirea din criză: fiecare partid să ajungă pe rând la guvernare până în 2028
Kelemen Hunor propune ca partidele să guverneze succesiv
Publicat14 iul. 2026, 11:04
SursăRealitatea PLUS
Toate partidele la guvernare pe rând, aceasta este soluția propusă de Kelemen Hunor. Liderul UDMR vine cu această propunere de ieșire din criză după negocierile de la Cotroceni. Kelemen Hunor susține că instaurarea mai multor guverne minoritare succesive ar putea reprezenta o opțiune viabilă până la alegerile parlamentare din 2028, potrivit Realitatea PLUS.
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