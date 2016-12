Liviu Dragnea a anunţat calendarul instalării Guvernului Grindeanu: 4 ianuarie, vot şi jurământ

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat calendarul de acţiuni pentru săptămâna viitoare, astfel încât Guvernul format de premierul desemnat, Sorin Grindeanu, să fie învestit cât mai repede. Potrivit propunerii PSD- ALDE, va exista un adevărat maraton miercuri, 4 ianuarie: între 8-14.00 vor avea loc audierile în comisii ale miniştrilor propuşi, la 16.00, votul de încredere dat de Parlament, iar depunerea jurămîntului la Cotroceni, la ora 19.00. Totodată, premierul desemnat, Sorin Grindeanu a spus că intenţionează ca în aceeaşi zi, la ora 21.00, să convoace prima şedinţă de Guvern, în care să dea ordonanţa de organizare a Cabinetului şi proiectul de lege de abilitare a Guvernului să emită ordonanţe în vacanţa parlamentară. Surprinzător, Sorin Grindeanu a anunţat, în conferinţa de presă că a fost informat oficial despre desemnare, printr-un sms trimis de preşedintele Iohannis în care scria: "Succes. Klaus Iohannis".

UPDATE: Președintele Klaus Iohannis este în principiu de acord ca noul Guvern să depună jurământul de învestitură miercuri, a anunțat purtătorul de cuvânt al șefului statului, Mădălina Dobrovolschi.

Liviu Dragnea a precizat că, marţi, 3 ianuarie, la ora 10.30 vor fi şedinţe de Birou Permanent, iar la ora 12.00 şedinţe ale plenului atât la Senat cât şi la Camera Deputaţilor.

"Pentru a purcede la treabă imediat, astăzi împreună cu domnul Tăriceanu, cu premierul desemnat Sorin Grindeanu şi colegii din Parlament am stabilit calendarul de acţiuni pentru zilele următoare pentru a avea un Guvern instalat în cel mai scurt termen posibil. Marţi, 3 ianuarie, ora 10:30 - Biroul Permanent al fiecărei camere. La ora 12:00 - plen în fiecare cameră pentru adoptatrea ordinii de zi. Între 16:00 - 16:30 - depunere de către premierul desemnat a structurii Guvernului, a listei Cabinetului şi a programului de guvernare. Ora 18:00 - consultări cu UDMR şi grupul minorităţilor naţionale. Miercuri, 4 ianuarie, între 08:00-14:00 - audierea membrilor Guvernului în comisii. Între 15:00-18:00 - prezentarea programului de guvernare, dezbatere şi vot de învestitură. Sub rezerva acceptării de către preşedintele României, propunem ca miercuri, 4 ianuarie, ora 19:00, să aibă loc ceremonia de depunere a jurământului pentru membrii Guvernului", a declarat Liviu Dragnea.

Cabinetul Grindeanu va fi învestit astfel, cel mai probabil, pe 4 ianuarie.

Premierul desemnat Sorin Grindeanu spune că va convoca prima şedinţă de guvern chiar în aceaşi zi, la ora 21:00. El a mai precizat că membrii viitorului Guvern vor fi "oameni de toată isprava", "care se vor ţine de programul de guvernare".

Totodată, a mai anunţat că a primit vineri dimineaţa un mesaj pe telefon din partea preşedintelui Iohannis în care era anunţat de desemnarea sa.

“Am primit de dimineaţă un sms de la Iohannis, nu aveam numărul dânsului, l-am sunat pe domnul Dragnea să verific dacă acela e numărul domnului preşedinte. După ce am primit confirmarea i-am mulţumit”, a spus Grindeanu. În completare, Călin Popescu Tăriceanu a declarat că este un caz de Cartea Recordurilor anunţul făcut prin sms de preşedinte.

Sorin Grindeanu a mai afirmat că deocamdată este premier desemnat şi vrea să să ghideze după responsabilitate şi modestie:

"De astăzi de dimineata de cand am fost desemnat oficial, am avut discutii legate de calendar. Multumesc celor care m-au susţinut, de la cei care mi-au dat incredere in CExN, şi asa cum a anuntat domnul preşedinte Dragnea, după ce vom depune programul de guvernare sa avem discuţii cu UDMR si alte formatiuni. Am vazut ca alte formatiuni au spus ca nu vor vota Cabinetul, chiar daca nu ştiu cine va face parte din Guvern. Cum spuneam: vreau să ma ghidez dupa două principii, responsabilitate si modestie: deocamdata sunt de prim-ministru desemnat". Întrebat cum a decurs discuţia cu preşedintele Iohannis, Grindeanu a spus: "Pe scurt, dacă imi permiteti, decent".

Reamintim că Klaus Iohannis l-a desemnat astăzi, oficial premier pe Sorin Grindeanu.

Şeful statului a semnat decretul de numire în această dimineaţă, iar la scurt timp, actul normativ fost publicat şi în Monitorul Oficial. Este pentru prima dată când premierul desemnat este anunţat printr-un simplu comunicat al Administraţiei Prezidenţiale, şi nu printr-o declaraţie oficială a preşedintelui. Reamintim că joi, la ora 12.00, Grindeanu a mers la Palatul Cotroceni unde a avut o discuţie de 30 de minute cu preşedintele, cel mai probabil despre programul de guvernare.