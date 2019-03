Lista USR PLUS europarlamentare 2019. Candidații Alianței 2020 USR - PLUS

lista usr plus europarlamentare 2019 - candidati usr plus europarlamentare 2019 alianta 2020 USR PLUS

Lista USR PLUS europarlamentare 2019. Candidați USR PLUS europarlamentare 2019. Cine candidează din partea Alianței 2020 USR PLUS la alegerile din 26 mai?

Lista USR PLUS europarlamentare 2019. Candidați USR PLUS europarlamentare 2019. Alianța 2020 USR PLUS a prezentat o listă completă de 43 de candidați la alegerile europarlamentare, care este deschisă de Dacian Ciolo. În termen de cel mult 10 zile de la înregistrare, BEC trebuie să valideze listele de semnături și dosarele de candidați.

Lista USR PLUS europarlamentare 2019. Candidați USR PLUS europarlamentare 2019:

1 Dacian Ciolos PLUS

2 Cristian Ghinea USR

3 Dragos Nicolae Pislaru PLUS

4 Clotilde Armand USR

5 Ioan Dragos Tudorache PLUS

6 Nicolae Stefanuta USR

7 Vlad Botos USR

8 Ramona Victoria Strugariu PLUS

9 Vlad Gheorghe USR

10 Alin Cristian Mituta PLUS

11 Naomi Reniutz Ursoiu USR

12 Valeriu Nicolae PLUS

13 Oana Toiu PLUS

14 Radu Ghelmez USR

15 Liviu Iolu PLUS

16 Radu Mihaiu USR

17 Andrei Ion PLUS

18 Iulian Lorincz USR

19 Adriana Cristian USR

20 Oana Popescu PLUS

21 Camelia Crisan USR

22 Anca Majaru PLUS

23 George Taranu USR

24 Bogdan Deleanu PLUS

25 Stefan Palarie PLUS

26 Silviu Gurlui USR

27 Alexandru Grigorescu Negri PLUS

28 Teodora Stoian USR

29 George Gima PLUS

30 Alexandru Varzaru USR

31 Raluca Amariei USR

32 Anca Radu PLUS

33 Miroslav Tascu Stavre USR

34 Gabriela Maria Mirescu Gruber PLUS

35 Florin Andrei USR

36 Cătălina-Teodora Sofron PLUS

37 Sorin Dan Clinci PLUS

38 Emanuel Stoica USR

39 Iulian Craciun PLUS

40 Octavian Berceanu USR

41 Daniela Serban PLUS

42 Cristina Iurisniti USR

43 Elena Uram USR

Alianța 2020 USR PLUS a depus, marți, la Biroul Electoral Central, listele cu semnături și dosarele de candidați pentru participarea la alegerile europarlamentare din 26 mai.

Lista USR PLUS europarlamentare 2019. Candidați USR PLUS europarlamentare 2019. Peste 500.000 de semnături

Președinții Dan Barna și Dacian Cioloș, alături de candidații USR PLUS și cei doi manageri de campanie, Cătălin Drulă și Vlad Voiculescu, au anunțat că au strâns peste 500.000 de semnături de susținere.

„Ultima lună a fost un sprint nebun pentru noi toți, dar terminăm această primă etapă cu o victorie. Am reușit să strângem mai mult decât dublul semnăturilor impuse de lege pentru a candida la alegerile europarlamentare. Suntem cu un pas mai aproape de a scăpa România de penali și de hoție. Sper deosebire de celelalte partide, noi am strâns cele 500.000 de semnături pe bune, în stradă, printre oameni. Le mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat, fiecare semnătură este importantă pentru noi”, a declarat președintele USR, Dan Barna.

Lista USR PLUS europarlamentare 2019. Candidați USR PLUS europarlamentare 2019. „Am făcut cu succes primul pas pe drumul nostru către victorie și vom continua cu aceeași energie și determinare. De săptămâna viitoare ne întoarcem în stradă, prin sate și orașe, să le spunem românilor ce vrem să facem pentru ei în Parlamentul European și împreună cu ei în țară. Vom prezenta oferta noastră electorală la începutul săptămânii viitoare și vom fi prezenți în fiecare sat, în fiecare comună și în fiecare oraș din țară, precum și în diaspora. Vom reda speranța că putem trăi mai bine în România”, a declarat președintele PLUS, Dacian Cioloș.

Lista USR PLUS europarlamentare 2019. Candidați USR - PLUS europarlamentare 2019. 43 de candidați

Alianța 2020 USR PLUS a prezentat o listă completă de 43 de candidați la alegerile europarlamentare, care este deschisă de Dacian Cioloș, urmat de Cristian Ghinea (USR), Dragoș Pîslaru (PLUS), Clotilde Armand (USR), Dragoș Tudorache (PLUS), Nicolae Ștefanuță (USR), Vlad Botoș (USR), Ramona Strugariu (PLUS), Vlad Gheorghe (USR), Alin Mituța (PLUS). În termen de cel mult 10 zile de la înregistrare, BEC trebuie să valideze listele de semnături și dosarele de candidați.

Lista USR PLUS reunește oameni competenți și cinstiți, cu experiență în Parlamentul European și în alte instituții europene care pot negocia în favoarea României la Bruxelles pentru a aduce în țară mai multe fonduri europene. Prin contrast, lista PSD pentru alegerile europarlamentare demonstrează că Liviu Dragnea continuă să-i sfideze pe români, dar și pe partenerii europeni ai României propunând candidați fie cu serioase probleme de integritate, fie care s-au afirmat prin atacuri la adresa statului de drept ori prin incompetență.

Lista USR PLUS europarlamentare 2019. Candidați USR PLUS europarlamentare 2019: Dacian Cioloș: ”Un pas în plus pentru a scăpa România de hoţie şi de penali”

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, care deschide lista alianţei pentru europarlamentare, a declarat că ”astăzi se face un pas în plus pentru a scăpa România de hoţie şi de penali” şi se propune românilor o adevărată alternativă politică.

Lista USR PLUS europarlamentare 2019. Candidați USR PLUS europarlamentare 2019. "Astăzi facem un pas în plus pentru a scăpa România de hoţie şi de penali şi pentru a reîncepe drumul României spre Europa, spre democraţie adevărată şi spre bunăstare. Facem lucrul acesta cu ajutorul a peste 500.000 de români pe care i-am întâlnit în aceste ultime săptămâni mergând pe stradă peste tot în ţară. Cu ajutorul lor mergem astăzi înainte. (...) Am strâns peste 500.000 de semnături. Doar în Bucureşti au fost strânse peste 130.000 de semnături, în diaspora peste 22.000 de semnături - o cifră semnificativă dacă ne gândim la faptul că la ultimele alegeri europarlamentare au participat la vot circa 30.000 de români în diaspora. La Zalău, colegii noştri au strâns doar în oraş peste 6.000 de semnături. (...) Facem azi paşi importanţi nu doar pentru a aduce Europa în România, dar şi pentru a propune românilor o adevărată alternativă politică", a spus Dacian Cioloş, la BEC.

Liderul PLUS a promis că va continua să se întâlnească cu românii. "Vom explica românilor ce vrem să facem în PE şi în ce mod, astfel încât România demnă să fie reprezentată în UE. Cu siguranţă vom câştiga. (...) Nu suntem singuri, suntem peste 500.000 şi până la alegeri cu siguranţă vom fi suficient de mulţi astfel încât să câştigăm", a adăugat fostul premier.

Lista USR PLUS europarlamentare 2019. Candidați USR PLUS europarlamentare 2019. Dan Barna: „Redevenim o țară normală”

La rândul său, preşedintele USR, Dan Barna, a precizat că semnăturile sunt adunate ''de la oameni care vor o Românie fără penali şi fără hoţie''.

Lista USR PLUS europarlamentare 2019. Candidați USR PLUS europarlamentare 2019. "Sunt 520.000 de oameni pe care putem construi încrederea şi speranţa pentru alegerile care vor urma. (...) Mergeţi la vot cu speranţa că (...) redevenim o ţară normală, europeană, o ţară de care putem să fim mândri şi în care să trăim cu mândrie. Suntem foarte siguri că România redevine statul acela european fără penali în funcţii publice", a spus liderul USR.