Kovesi, la un pas de o mare victorie. Încep negocierile

Zi decisivă pentru Kovesi: Va fi audiată din nou la secţia de anchetare a magistraţilor

Europarlamentarul PNL Sigfried Mureșan descrie, pe pagina personală de Facebook, modul vor decurge negocierile dintre Parlamentul European și Consiliul UE privind numirea primului procuror-șef al Uniunii Europene și vorbește despre șansele fostei șefe DNA, Laura Codruța Kovesi, de a ocupa funcția amintită.

Iată ce spune acesta:

,,Ca europarlamentar și, mai ales, când negociam Bugetul UE, am reprezentat Parlamentul la numeroase runde de negocieri cu Consiliul de Miniștri ai UE. Din experiența acestor întâlniri, vă pot spune că poziția Parlamentului, care susține candidatura Laurei-Codruța Kövesi, are mai multe șanse de câștig în această negociere.

Parlamentul European are o poziție extrem de fermă, stabilită ca urmare a unei audieri publice și a două runde de vot democratice și transparente. Consiliul are o poziție slabă deoarece nu are o asumare politică, ci doar un vot orientativ, dat la nivel tehnic. Parlamentul va fi extrem de ferm în a-și afirma poziția, iar poziția este clară: Laura-Codruța Kövesi este singurul nostru candidat pentru poziția de procuror-șef european.