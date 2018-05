Klaus Iohannis îşi menţine opinia: Viorica Dăncilă trebuie să demisioneze

Preşedintele Klaus Iohannis consideră că premierul Viorica Dăncilă trebuie să demisioneze, în continuare.

Klaus Iohannis a subliniat, la Sofia, că îşi menţine solicitările prin care i-a cerut premierului Viorica Dăncilă demisia.

"Evident că da", a răspuns Iohannis la întrebarea reporterilor.

Totodată, despre relaţia cu Guvernul României, Iohannis a mai spus: "Nu am decis niciodată în chestiuni importante şi mai puţin importate pentru România fără să fiu informat. Cine se trezeşte vorbind într-o ţară străină fără să fie informat, greşeşte. Nu am de gând să greşesc în această chestiune. Preşedintele veghează la buna funcţionare a autorităţilor publice. Veghează nu este o stare pasivă, nu stau să asist până dăm cu oiştea în gard, dacă văd că lucrurile merg prost, cred că am obligaţia să atrag atenţia şi să convoc la discuţii, să cer opinii informate. Dacă celor din PSD nu le place să le arate cineva oglinda, e posibil, dar atunci nu au decât să lucreze mai cu rezultate".