Klaus Iohannis, avertisment către Dragnea şi Shhaideh: PNDL are o mare problemă de transparenţă

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis un avertisment voalat către Liviu Dragnea şi Sevil Shhaideh, după ce a spus la Suceava, la o reuniune cu aleşii locali, că PNDL, programul derulat de MDRAP, prin care localităţile primesc bani, are o mare problemă de transparenta.

"Nu lasati pe altii sa decida in locul dvs, de dvs depinde viata cetatenilor din comunitatie pe care le reprezenatati. Tema resurselor pe care le administrati. Ati beneficiat de fond publice si europene. Ati construit, refacut spitale, scoli, drumuri.. Multe dintre aceste obiective s-au realizat prin PNDL si in ciuda beneficiilor certe programul a avut intotdeauna o mare problemă de transparenta. A impartit tara in 2 categorii: primaryifericiti si nefericiti, beneficiari ai progr sau eliminati de pe lista programelor, de multe ori din criterii poltice. de multe ori din criteria politice", a spus presedintele.