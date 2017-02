Jurnalistul Mircea Marian îi răspunde lui Dragnea: "A cerut să fiu condamnat la închisoare pe viață"

Mircea Marian/ Foto: evz.ro / FOTO: evz.ro

Jurnalistul Mircea Marian a reacționat după plângerea penală depusă la Parchetul General de șeful PSD, Liviu Dragnea: "Am instigat, am atentat la securitatea națională și am atacat santinela în post. Am pus în pericol mustața lui Dragnea", a scris Marian pe Facebook.

Jurnalistul Mircea Marian spune că Dragnea l-a acuzat pentru "instigare la infracțiunea de atentat la securitatea națională", faptă pentru care se poate face chiar și închisoare pe viață:

"Yammi! Dragnea tocmai a cerut să fiu condamnat la închisoare pe viață pentru "instigare la infracțiunea de atentat la securitatea națională", plus vreo câteva infracțiuni conexe. Sunt cel mai rău terorist din România și mă mir că nu am fost arestat încă. Dar nu e timpul pierdut", a scris Mircea Marian pe pagina sa de Facebook.

"Am instigat, am atentat la securitatea națională și am atacat santinela în post. Am pus în pericol mustața lui Dragnea. I-am speriat secretarele. Dar și cei mai răi teroriști iau o pauză în week-end. Bye", a completat Marian primul mesaj.

Jurnalistul Mircea Marian este acuzat de mai multe infracţiuni, printre care instigare la atentat, ultraj şi incitare la ură, într-o plângere penală depusă la Parchetul General de preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea.

Faptele pentru care ziaristul de la România Liberă va fi citat în faţa anchetatorilor au fost săvâşite, susţine liderul PSD, în timpul protestelor de stradă din Piaţă Victoriei, atunci când Mircea Marian i-a publicat pe Facebook adresa de acasă.

În plângerea penală publicată de luju.ro, Liviu Dragnea îl acuză pe jurnalistul Mircea Marian de opt infracţiuni grave: Instigare publică, instigare la săvârşirea infracţiunii de atentat care pune în pericol securitatea naţională, instigare la infracţiunea de violare de domiciliu – formă agravată, instigare la săvârşirea infracţiunii de ultraj, infractiunea de incitare la ura sau discriminare, infracţiunea de instigare la tulburarea ordinii şi liniştii publice, infracţiunea de a fi săvârşit acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi instigare / autorat la săvârşirea infracţiunii de agresiune împotriva santinelei.