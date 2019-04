Ion Caramitru "rupe tăcerea"! Cu ce bani și-a trimis băieții la școli în străinătate

Renumitul actor Ion Caramitru a vorbit, într-un interviu, despre cum a reușit să-și țină cei trei băieți la studii universiatre la Genera. Chetiuena a motiv de atacuri la adresa sa, pe fondul polemicilor legate de declarațiile politice ale fiului său cel mare, Andrei, fost consilier al liderului USR Dan Barna.

Într-un interviu pentru Formula AS, Ion Caramitru a spus de unde a avut bani pentru studiile celor trei băieţi ai săi.

„Celor care au aceste curiozităţi le spun că: una la mână, la Universitatea din Geneva sunt taxele mult mai mici decât la alte universităţi din străinătate, doi la mână, sora mea trăieşte la Geneva de 40 şi ceva de ani, a avut la dispoziţie în casa ei o cameră în care i-a găzduit pe fiecare la vremea lui. (...) Aşa că fiecare a beneficiat ca student de casă şi masă de la sora mea, iar eu am plătit taxele. Iar trei la mână, ei toţi au învăţat foarte bine aşa că au luat şi burse”, a explicat marele actor, director al Teatrul Național din București.

Ion Caramitru a fost întrebat și despre declarațiile poltice ale fiului său cel mare, Andrei, care au provocat intense polemici, chiar în interiorul USR, formațiune al cărei lider, Dan Barna, l-a avut drept consultant pe Caramitru.

„Nu aş vrea să comentez prea mult pe tema asta. El este un bărbat de 42 de ani, are o experienţă profesională extrem de importantă. A făcut o carieră fulminantă. Are mai bine de 20 de ani de când lucrează în domeniul consultingului financiar la cele mai mari firme din lume. Este pe picioarele lui. Are viziunea lui asupra lumii”, a spus Caramitru în interviul din Formula As.

Ion Caramitru are trei băieți și toți au studiat la Geneva.