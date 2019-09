Iohannis face MARELE ANUNȚ despre pactul propus de Dăncilă

Președintele Iohannis nu crede în pactul propus de contracandidata sa la prezidențiale, Viorica Dăncilă, despre care spune că este o simplă acțiune electorală, menită să atragă un număr cât mai mare de votanți.

"Vedeți, acum, suntem practic în campanie electorală, chit că formal suntem în campania preelectorală și toți competitorii încearcă să prezinte abordări și chestiuni atractive pentru electorat, până aici nimic rău. Însă trebuie să înțelegem că ce se face acum cu acest pact și ce au încercat alții să vină cu tot felul de documente tip pact sunt acțiuni electorale, le citim și trecem mai departe.

Însă ideea de înțelegere transpartinică, ideea de Pact este bună dacă vine după o validare. Și eu am venit în fața națiunii de două ori cu asemenea documente. Prima dată, imediat după ce am fost ales de peste 6 milioane de români. În noiembrie 2014, am venit cu un Pact care s-a dovedit a fi extrem de benefic pentru România. Vă amintiți acel Pact pentru Apărare, prin care am stabilit să alocăm 2% din PIB pentru Apărare.

Un Pact care ne-a adus foarte bună vizibilitate și ne-a dus în centrul atenției și în Uniunea Europeană și, evident, în NATO. Am venit și după Referendumul din 26 mai cu un astfel de Pact pentru parcursul european, validat fiind de 6,5 milioane de români care au votat „DA", pentru referendumul pe care l-am propus. Iată, că așa după o validare prin vot, printr-o înțelegere transpartinică, poate să fie benefică. Și după ce câștigăm alegerile, probabil vom veni în fața românilor cu astfel de înțelegeri care sunt necesare pentru a merge spre o Românie normală", a declarat șeful statului.

Iohannis a ținut să sublinieze și că premierul nu i-a prezentat argumente solide priind remanierea guvernamentală și nici nu a venit cu propuneri coerente. "Eu am venit în fața națiunii cu argumente constituționale foarte solide și doamna premier a venit în fața națiunii cu afirmații ciudate. Nu a insistat deloc. M-a sunat cu o zi înainte, mă rog, cu câteva ore înainte de a-mi trimite acea solicitare ciudată de remaniere, așa după cum v-am spus atunci", a încheiat președintele.