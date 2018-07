Iohannis îi răspunde lui Dragnea: ”Omul și-a luat o pălărie prea mare, nu face față. Are o obsesie”

Președintele Klaus Iohannis a comentat de la Bruxelles declarațiile șefului PSD LIviu Dragnea, spunând că acesta și-a luat o pălărie prea mare și nu mai face față responsabilităților.

Președintele Klaus Iohannis a părut relaxat în momentul în care a comentat acuzațiile în serie făcute de Liviu Dragnea, într-o emisiune TV, miercuri seară.

Șeful statului a precizat că nu este implicat în condamnarea lui Dragnea, așa cum a susținut acesta din urmă.

”Nu sunt implicat și apucături dictatoriale nu am avut niciodată, nu îmi propun să am. Nu l-am ascultat, dar am citit anumite știri. E îngrijorător. Este între timp, mai mult decât evident, că omul și-a luat o pălărie prea mare, nu face față. Cu această pălărie prea mare, lui Dragnea i s-au terminat argumentele politice și începe cu atacurile personale, la familie. E o abordare inadecvată și îngrijorătoare. Acest om conduce cel mai mare partid și conduce prin interpuși guvernul”, a spus Iohannis.

Întrebat ce părere are despre amenințările lui Dragnea cu suspendarea, Iohannis a spus că are un singur cuvânt: ”Obsesie!”.

Referitor la acuzațiile șefului PSD cum că blochează legile adoptate de Parlament, șeful statului a subliniat că respectă Constituția.

”Nu tergiversez, îmi exercit prerogativele constituționale și trebuie să fac acest lucru, pentru că sub conducerea lui Dragnea se legiferează prost. Voi face în continuare ce am făcut și până acum, ce scrie în Constituție”, a spus Iohannis.

Dragnea l-a acuzat pe președintele Klaus Iohannis că ar fi implicat direct în condamnarea lui.

”Părerea mea este că președintele este implicat direct în condamnarea mea. Vorbim de a doua condamnare pe care o primesc fără probe și sunt nevinovat”, a declarat Liviu Dragnea, la o emisiune TV.

Dragnea a subliniat că nu renunță la ideea suspendării șefului statului, Klaus Iohannis. Mai mult decât atât, este posibil să nu mai aștepte începutul sesiunii parlamentare, din toamnă, pentru acest lucru. ”Nu e obligatoriu în toamnă. Am vorbit cu colegii, pot merge în vacanță, dar să aibă telefoanele la ei”, a declarat liderul social-democraților.