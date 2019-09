Iohannis, către Dăncilă: "Cererea este cras neconstituțională. Refuz remanierea"

Klaus Iohannis

Klaus Iohannis i-a răspuns dur Vioricăi Dăncilă, într-o declarație de presă. Declarația șefului statului a avut loc în contextul în care premierul a anunțat noi propuneri de miniștri pentru anumite portofolii rămase fără titular după retragerea ALDE de la guvernare.

"Doamna prim ministru imi cere o remaniere guvernamentala. Solicita acolo doamna prim ministru eliberarea din functie a unor ministri, a unor interimari si numirea a sase ministri. Aceasta remaniere este una neavenita, nepotrivita si o refuz clar", a spus Klaus Iohannis.

Apoi a continuat: "Doamna prim ministru, va spun acum direct si public. Trebuie sa va prezentati in fata Parlamentului Romaniei cu o solicitare de validare a Guvernului dumneavoastra, altfel lucrurile nu se pot rezolova. Aceasta noua solicitare pe care o refuz vine cu un element de noutate. Este cras neconstitutionala, pentru ca ALDE a parasit coalitia guvernamentala. Se vede ca doamna prim ministru se teme de un vot in Parlament si incearca sa traga de timp, iar PSD, intr-un mod jalnic, se agata de putere si tergiverseaza lucrurile".

"Niciun ministru nu va fi numit in guvern, decat dupa validarea in Parlamentul Romaniei", a incheiat Iohannis.

Vezi în VIDEO discursul integral!

Redăm mai jos discursul integral rostit de Klaus Iohannis:

"Am primit o corespondență de la doamna Prim-ministru ieri după-amiază. Doamna Prim-ministru îmi cere o remaniere guvernamentală. Îmi solicită acolo doamna Prim-ministru eliberarea din funcție a unor miniștri, a unor interimari, și numirea a șase miniștri.

Această remaniere este una neavenită, nepotrivită și o refuz clar!

Dar, în acest context, dați-mi voie să explic un pic cum am ajuns aici. Am primit o astfel de solicitare de remaniere la sfârșitul lui august, iar la câteva ore după ce primisem solicitarea de remaniere, partidul ALDE a anunțat public că părăsește coaliția de guvernare. În aceste condiții, Constituția solicită explicit un vot din partea Parlamentului în situația în care se înlocuiesc miniștrii. Această chestiune este foarte clară, drept pentru care, la momentul respectiv, am refuzat remanierea solicitată.

După câtva timp, doamna Prim-ministru a venit cu o solicitare de numire a unor miniștri interimari. Din același motiv, fiindcă Guvernul acum, în noua configurație politică, în conformitate cu Articolul 85 din Constituție, trebuie să se prezinte în fața Parlamentului, am refuzat și acea solicitare.

Acum, doamna Prim-ministru vine a treia oară cu o astfel de solicitare.

Doamnă Prim-ministru, vă spun acum direct și public: trebuie să vă prezentați în fața Parlamentului României cu o solicitare de validare a guvernului dumneavoastră! Altfel, lucrurile nu se pot rezolva.

Această nouă solicitare, pe care o refuz, vine cu o noutate. Este cras neconstituțională, fiindcă, între timp, este foarte clar și s-a anunțat și public, și în scris, că ALDE a părăsit coaliția de guvernare. Deci, nu încape nicio îndoială: Guvernul trebuie să meargă în fața Parlamentului!

Se vede că doamna Prim-ministru se teme de un vot în Parlament și încearcă să tragă de timp. În același fel, se vede că, de fapt, PSD, într-un mod jalnic, se agață de putere, tergiversează o procedură care este explicit și clar solicitată în Constituție.

Repet: niciun ministru nu va fi numit nou în Guvern, decât după validarea din Parlamentul României!"

---------------

Știrea inițială

Președintele Klaus Iohannis, va susține joi, 12 septembrie a.c., ora 17:00, la Palatul Cotroceni, o declarație de presă. Declarația vine în contextul în care premierul a anunțat noi propuneri de miniștri pentru anumite portofolii rămase fără titular după retragerea ALDE de la guvernare.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, miercuri, că va trimite miercuri seară şi noi propuneri de miniştri pentri portofoliul de la ministerul Afacerilor Interne, unde-l va nominaliza pe Dan Chirilă, la Educaţie, unde o propune Camelia Gavrilă şi pe Dan Matei ca vicepremier pe probleme economice.