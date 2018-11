Intelectual de marcă din PSD, apel disperat: scăpaţí de Dragnea, ne trage în mocirlă!

Sorin Ilieşiu a fost EXCLUS DIN PNL

Sorin Ilieșiu, membru al Consiliului de Administrație al TVR şi unul dintre cei mai titraţi intelectuali din PSD, le cere tutoror pesediştilor responsabili să se delimiteze Liviu Dragnea, un om care, prin tot ceea ce reprezintă, "batjocorește România în cel mai înalt grad chiar de Centenar. Ilieşiu propune şi câteva variante de guverne interimare care să acopere perioada de tranziţie, în cazul unei eventuale debarcări a lui Liviu Dragnea.

Ilieşiu îşi întitulează mesajul "Apel de extremă urgență către liderii și parlamentarii PSD în ajun de Centenar

"Mulți cunoscuți mă somează să demisionez imediat din PSD pentru a mă delimita de „cancerul PSD și al României - Liviu Dragnea". ...Și îmi spun: „Ai fost șef de promoție la facultate! Ai luat Marele Premiu în Spania în 1982, înainte ca Dragnea să ajungă Repetent. Ești profesor universitar din 1990, ești doctor Magna cum laude, ai scris cărți, ai fost revoluționar în 21 Decembrie 1989, ai câștigat procesul cu ANI la Înalta Curte! I-ai filmat pe Cioran, pe Țuțea, pe Regele Mihai. Ai fost premiat pentru creațiile tale! Cum poți să stai lângă Dragnea? Delimitează-te imediat de el și demisionează din PSD!".

Iată ce le răspund: „I-am cerut de câteva ori demisia. El trebuie să demisioneze, nu eu! Am intrat în PSD pentru că începuse să se reformeze. Vreau să contribui la renașterea adevăratului Partid Social Democrat care a existat în România înainte de comunism. Îl moștenesc pe tatăl meu care încă din anii 30 a fost militant social-democrat și luptător antifascist. Chiar dacă în ultimii doi ani Dragnea a făcut din PSD un partid totalitar, antidemocratic, orice făcut are și desfăcut. În PSD sunt destui oameni cinstiți și competenți... Am convingerea că singura șansă a României e reformarea PSD!"

Dar Capul PSD, Liviu Dragnea, e preocupat doar să scape de propriile-i dosare de corupție, iar peștele de la Cap se-mpute. Capul PSD e și prim-ministru de facto! Capul PSD e și președintele Camerei Deputaților! Halal separare a puterilor în stat!

Un om cu trei dosare de corupție, dintre care două de mare corupție, nu are voie să mai stea nici măcar o zi în fruntea PSD, darmite în fruntea țării. Dacă ar fi nevinovat, Dragnea ar solicita imperativ să fie judecat urgent în toate dosarele ca să demonstreze lumii întregi că în fruntea PSD și a României nu e un super-corupt! Dar îi e frică de judecată pentru că știe că e vinovat.

Stimați lideri și parlamentari ai PSD,

Dacă sunteți realmente patrioți, trebuie să-l alungați azi (!) pe Dragnea din fruntea țării, nu mâine când va fi prea târziu. Prin tot ceea ce înseamnă „Dragnea", PSD batjocorește România în cel mai înalt grad chiar de Centenar.

Vă rog insistent, comparați-l pe președintele de partid Dragnea cu președinții partidelor care au făurit România Mare și au condus-o: Ion I. C. Brătianu, Iuliu Maniu, Ion Mihalache și social-democratul C-tin Titel Petrescu! Vă întreb dacă vreunul a avut dosar penal de corupție...

Vă rog să-l comparați pe președintele Camerei Deputaților Dragnea cu președinții Parlamentelor care au creat și au condus România Mare: Gheorghe Pop de Băsești, Pantelimon Halippa, Constantin Argetoianu sau Nicolae Iorga! Și vă mai întreb: a avut vreunul dosar penal de corupție?

Vă mai rog să-i comparați pe primul-ministru neoficial Liviu Dragnea și pe primul-ministru oficial Viorica Dăncilă, cu foștii prim-miniștri Ion I. C. Brătianu, Nicolae Iorga, Take Ionescu, Octavian Goga, Alexandru Vaida Voevod, mareșal Alexandru Averescu, C-tin Brătianu, Vintilă Brătianu, Gh. Brătianu, I. Gh. Duca, Armand Călinescu! A avut careva dosar penal? Darmite două dosare de mare corupție!

Stimați lideri și parlamentari ai PSD, nici măcar acum nu intrați în pamânt de rușine?

Rușine nouă, membrilor PSD, că ne batem joc în asemenea hal de țara noastră punând în fruntea Guvernului și a Parlamentului „personalități ilustre" precum Liviu Dragnea și marioneta lui, imbatabilă campioană mondială la incompetență, la incultură generală și politică!

Suntem peste 500.000 de membri PSD care nu avem niciun dosar penal. De ce să fie în fruntea PSD și a României singurul membru PSD cu trei dosare de corupție dintre care două de mare corupție? Însuși Oficiul European de Luptă Anti-Fraudă (OLAF) solicită recuperarea unui prejudiciu de 21 de milioane de Euro, și totuși nu avem nici un dram de rușine măcar acum, în ajunul Centenarului?

Cu cât amânăm mai mult, cu atât ne afundăm mai rău în mocirlă, trăgând după noi România. ...Dar așa ceva ar însemna un păcat de moarte, iar asemenea păcate nu se iartă nici la Judecata de Apoi!

Dă Doamne acum (!), nu mâine, nu poimâine, mintea de pe urmă a liderilor PSD și a parlamentarilor PSD!

Cred că soluția agreată de o majoritate largă pentru funcția de președinte interimar al PSD până la viitorul congres ar fi secretar general Marian Neacșu, iar ca prim-ministru aș vedea trei variante: (1) Corina Crețu – Comisar pentru Politica Regională al Comisiei Europene – care cred că ar fi cea mai bună soluție în acest moment; (2) Vasile Pușcaș – cel mai eficient promotor al României în UE și în SUA, susținător convins al ideii de social-democrație în Europa; (3) Vasile Dâncu – social-democrat și sociolog de înaltă vocație, eminent scriitor și profesor universitar.

Corina Crețu și Vasile Dâncu sunt deosebit de cunoscuți în prezent, dar Vasile Pușcaș, cu toate că are merite politice uriașe, e mai puțin cunoscut mai ales de cei tineri: a fost diplomatul care, foarte tânăr fiind, a negociat cu succes la Washington, în anii 1992-94, re-acordarea Clauzei Națiunii celei mai Favorizate pentru România, privilegiu nesperat într-o perioadă în care țara noastră era considerată instabilă democratic. În anii 2000-2004 d-l Pușcaș a fost Ministru Delegat pentru Aderarea României la Uniunea Europeană. Datorită rezultatelor excepționale ale dânsului, președintele Băsescu și premierul Tăriceanu au semnat în aprilie 2005 tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană. În prezent, d-l Vasile Pușcaș (în vârstă de 66 de ani, membru PSD de 20 de ani) e deosebit de activ în calitate de Prof. Univ. Dr. la Facultatea de Studii Europene a Universității „Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, cea mai apreciată universitate din țară.

Stimați lideri și parlamentari ai PSD,

Măcar acum, în al 12-lea ceas, în ajunul Centenarului Marii Uniri a Românilor, aveți datoria de a decide că România trebuie să prezideze cu demnitate Consiliul Uniunii Europene, și că acest lucru va fi posibil doar dacă reprezentantul țării noastre va fi un premier de calibru european precum Corina Crețu, Vasile Pușcaș, Vasile Dâncu sau un alt membru PSD de același calibru. Altfel, veți fi vinovați de înaltă trădare iar poporul român nu ne va uita niciodată (chiar dacă ne va ierta întrucât, creștini fiind, avem privilegiul și șansa iertării).

Stimați lideri și parlamentari ai PSD, sunt convins că dacă veți fi așa cum trebuie să fiți, toți politicienii care doresc o Românie demnă, toți liderii de opinie de bună credință, se vor solidariza cu milioane de români și cu sute de mii de membri ai PSD care vor binele țării, și vor manifesta împreună, pașnic, în toată țara, pentru a-l convinge pe președintele Iohannis să numească un prim-ministru PSD de calibru european. Românii au știut întotdeauna să fie uniți în momentele-cheie ale istoriei lor. Iar acum, la Centenarul Marii Uniri a Românilor, avem datoria sacră de a fi uniți.

Dixi et salvavi animam meam! (Am spus şi mi-am salvat sufletul!)" îşi încheie mesajul fostul senator PSD Sorin Ilieșiu.