Iarnă în toată regula în SUA: O furtună neobişnuită de zăpadă a provocat haos pe autostrăzi

Vremea le-a jucat cea mai mare festă de 1 aprilie americanilor. O furtună de zăpadă apărută din senin a adus un strat de zăpadă de până la 15 centimetri pe Coasta de Est. Sute de accidente au fost raportate pe străzi.

O furtună neobişnuită de zăpadă a provocat haos pe autostrăzile americane. Omătul şi gheaţa au transformat drumurile în adevărate capcane pentru şoferi, în special în statele New York şi New Jersey. Sute de accidente au avut loc, iar unele dintre ele au implicat zeci de vehicule, ceea ce a blocat drumurile cu orele.



Din cauza omătului, avioanele au decolat cu întârziere în New York, iar unele curse chiar au fost anulate. Iar în Connecticut, zeci de şcoli au fost închise din cauza zăpezii.



Meteorologii au venit cu şi mai multe veşti proaste şi au anunţat că, după ninsoare, va urma gerul. Ceea ce va transforma această primăvară în cea mai friguroasă din ultimii 10 ani.