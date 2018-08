Horoscop 7 august. Câştiguri fabuloase în bani pentru două zodii

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de marti, 7 august 2018.

Berbec



Incearca sa stai departe astazi de persoanele despre care stii ca nu te plac, pentru ca vor iesi scantei. Dupa-amiaza vei face un drum mai lung, asa ca vei ajunge acasa mai tarziu ca de obicei.



Taur



Indiferent cat de multa treaba ai, nu uita de programul stabilit cu partenerul de viata. Daca nu-i vei fi alaturi in dupa-amiaza asta, nu te mira de reactia radicala pe care o va avea fata de tine. Stii ca are o personalitate foarte puternica.



Gemeni



Ai parte de un mic incident la locul de munca, insa colegii te vor ajuta sa treci usor peste eveniment. Seara esti asteptat de prieteni in oras si vei uita de toate neplacerile.



Rac



Niste probleme de sanatate iti cam dau batai de cap, asa ca nu ar fi rau sa faci un control sau niste analize. Ai grija la efortul pe care il depui, zilele astea. Iti place munca fizica, dar uneori exagerezi.



Leu



Ai avut o discutie in contradictoriu cu cineva drag si acum regreti tot ce ai spus. Vrei sa pui mana pe telefon si sa explici situatia. Asculta sfatul cuiva mai in varsta din familie si lasa sa treaca cateva zile, scrie Ziua de Cluj.



Fecioara



De dimineata cazi pe ganduri si incepi sa iti pui tot felul de intrebari existentiale. Te aduce seful cu picioarele pe pamant. Vrea sa stie care este situatia proiectului de care te ocupi, mai ales ca se aproprie termenul limita.



Balanta



Te simti foarte obosit, desi saptamana e abia la inceput. Ar fi bine sa faci si tu o pauza. Una de cateva zile. Ia-ti partenerul de viata si plecati undeva sa va relaxati. Proiectele la care lucrezi mai pot astepta sau, daca nu, roaga pe cineva sa te inlocuiasca.



Scorpion



Vei avea parte de o zi pe placul tau, mai ales ca seara o petreci alaturi de persoane dragi. La locul de munca va fi putina agitatie, dar ceea ce se intampla nu te priveste pe tine.



Sagetator



Primesti o invitatie la un eveniment legat de profesie, dar se suprapune cu unul personal. Nu iti va fi usor sa alegi. Va trebui sa te decizi, dar analizeaza bine: ce ai castiga si ce ai pierde cu alegerea facuta.



Capricorn



Fii mai atent la ceea ce mananci astazi. Caldura de afara te-ar putea afecta si pe tine, dar si calitatea alimentelor pe care le consumi, asa ca incearca sa te abtii sa cumperi de la orice colt de strada.



Varsator



Esti cam agitat pentru ca stii de pe acum ca vei sta dupa program la munca. Perioada concediilor te obliga sa suplinesti munca unor colegi. Ca sa suporti mai usor, gandeste-te ca la fel se intampla si cand pleci tu in vacanta.



Pesti



Ai grija ce faci cu banii zilele astea, pentru ca s-ar putea sa apara niste cheltuieli neprevazute si nu ai vrea sa te prinda cu portofelul gol. Oricat te-ar tenta, evita achizitiile scumpe.