Horoscop 26 aprilie. DEZASTRU pe toată linia pentru 3 zodii. Chiar e Vinerea neagră pentru ele!

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de vineri, 26 aprilie 2019.

Berbec



Partenerul de viata ti-a facut o surpriza si nu vrei sa ramai mai prejos.







Taur



Afli ceva despre o persoana din anturaj si nu iti vine sa crezi.



Gemeni



Zilele acestea mai multe rude isi anunta vizita. Nu esti incantat, dar nu ai incotro.



Rac



Vrei neaparat sa ajungi intr-un loc anume si te nelinisteste faptul ca esti prins de ceva timp in trafic.



Leu



In ultimele zile, ai depus un efort marit pentru a duce la bun sfarsit o sarcina si acum a venit momentul sa te relaxezi.



Fecioara



Se apropie sarbatorile si tu muncesti incontinuu. Realizezi ca trebuie sa fii mult mai atent la cele legate de familie, scrie Ziua de Cluj.



Balanta



Deschide bine ochii la ceea ce mananci, pentru ca te paste o problema digestiva.



Scorpion



Astazi ii contrazici pe toti. Nimeni nu iti intra in voie, orice ar face.



Sagetator



Dispui de o mica suma si nu te poti abtine sa nu-ti suni imediat prietenii sa iesiti in oras.



Capricorn



Ai terminat ceva ce iti dadea batai de cap de cateva saptamani. Acum poti sa te concentrezi asupra familiei.



Varsator



Incepi ziua cu treaba. Nu la munca, pentru ca azi nu mergi, ci ceva legat de casa.



Pesti



Ceri ajutorul cuiva pentru a duce la bun sfarsit o activitate, insa solicitarile tale ajung sa ii deranjeze pe ceilalti.