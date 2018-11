HOROSCOP 23 noiembrie 2018. Risc de boală și accident astăzi. Mare atenție!

Ai in preajma o persoana care te enerveaza, insa esti mult prea binedispus pentru a o lua in seama, asa ca o ignori si bine faci. Te pricepi de minune sa te detasezi total de realitate si sa traiesti in lumea ta perfecta.

HOROSCOP 23 noiembrie 2018 – Taur

Ti se ofera ocazia sa intri in legatura cu persoane influente in domeniul tau, insa nu ai niciun chef sa te ocupi de aspecte profesionale zilele astea. Nu refuza intalnirea, aman-o! S-ar putea sa fie o ocazie unica.

HOROSCOP 23 noiembrie 2018 – Gemeni

Esti epuizat. Las-o mai usor cu munca, pentru ca altfel risti sa te imbolnavesti. Ai nevoie de o pauza mai lunga. Noroc ca incepe weekend-ul, altfel ai ajunge sa adormi cu capul pe birou.

HOROSCOP 23 noiembrie 2018 – Rac

Gandul iti zboara la ceea ce urmeaza sa se intample peste cateva saptamani. Toata energia ta se concentreaza pe asta. Nu mai ai rabdare si asta se vede in orice faci. Nu-ti fa griji, va fi bine!

HOROSCOP 23 noiembrie 2018 – Leu

Azi ai un aer distrat. Nu reusesti sa te concentrezi la ceea ce se intampla la birou pentru ca ai de facut ceva solicitant in weekend si nu esti inca pregatit. Nu te mai pierde in amanunte. Incearca sa si improvizezi.

HOROSCOP 23 noiembrie 2018 – Fecioara

Trebuie sa obtii ceva si ai impresia ca nu prea ai sanse. Daca iei in calcul toate variantele vei vedea ca pana la urma gasesti o solutie buna. Nu te lasa descurajat.

HOROSCOP 23 noiembrie 2018 – Balanta

Esti multumit ca ai reusit sa duci la bun sfarsit proiectul la care ai muncit din greu. Sefii te vor felicita si ai sanse mari sa primesti o rasplata financiara. Fii rezervat, ai putea sa atragi invidia unor colegi…

HOROSCOP 23 noiembrie 2018 – Scorpion

Intri in conflict cu cativa colegi in legatura cu un termen limita care trebuie respectat. Asteapta-te la cateva comentarii rautacioase si fii gata sa vii cu solutii. Spre seara o sa te distrezi in compania vechilor prieteni.

HOROSCOP 23 noiembrie 2018 – Sagetator

Nu este momentul bun pentru a-ti face cunoscute ideile pentru ca in jurul tau este cineva care s-ar putea sa isi insuseasca proiectele. Discuta cu familia, daca simti nevoia sa impartasesti cuiva ce ai de gand.

HOROSCOP 23 noiembrie 2018 – Capricorn

Daca ai de semnat ceva important, fii atent la conditiile ascunse. Ar putea aparea o posibila problema pe care nu o vezi acum, dar va atarna greu mai incolo. Fii atent acum ca sa eviti problemele de mai tarziu.

HOROSCOP 23 noiembrie 2018 – Varsator

Nu accepti faptul ca nu iti iese proiectul asa cum sperai. Te dai peste cap ca sa iti pui in ordine ideile, in asa fel incat sa iasa totul cum vrei. O sa ai parte de succes, insa dupa multe ore de munca.

HOROSCOP 23 noiembrie 2018 – Pesti

Relatia cu partenerul de viata este din ce mai buna, va intelegeti de minune si va faceti planuri mari de viitor. Poate incepeti cu o vacanta doar in doi.

