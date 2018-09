Horoscop 22 septembrie. Câştiguri fabuloase în bani pentru două zodii

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de sambata, 22 septembrie 2018.

Berbec



Relatiile cu niste persoane din familie devin mai stranse in acest weekend. Ai ocazia sa intalnesti rude pe care nu le-ai mai vazut de multă vreme. Abia acum constati ce repede mai trece timpul...



Taur



Dupa o saptamana de stat la birou simti nevoia de aer, de spatiu. Nimic mai simplu: da repede niste telefoane si aduna-ti prietenii. Ai grija, insa, la sanatate. Te-a prins o mica raceala, sa nu se agraveze!



Gemeni



Ai de facut un drum mai lung sambata, asa ca te trezesti cu noaptea-n cap ca sa te ocupi de toate detaliile. Nu te grabi. Verifica daca ai la tine tot ce-ti trebuie, altfel va trebui sa te intorci din drum.



Rac



Ai uitat de o promisiune facuta unui prieten drag si acum trebuie sa-ti repari greseala. Vorbeste cu partenerul de viata, poate te ajuta sa gasesti o solutie. Seara primesti musafiri, scrie Ziua de Cluj.



Leu



Vrei sa te distrezi si azi pare a fi cea mai buna ocazie. Aduni cativa prieteni si profiti de timpul liber sa faci tot ceea ce iti trece prin cap. Ia seama si la cei din jur care iti spun ca ai tendinta de a exagera.



Fecioara



Vei tine minte aceasta zi inca multa vreme de acum incolo pentru ca se intampla ceva ce te face sa sari in sus de fericire. Traieste bucuria din plin, e momentul tau si il meriti!



Balanta



Persoana iubita iti va face o mare surpriza si toata ziua se va invarti in jurul acestui eveniment neasteptat: ar putea fi vorba de o petrecere sau, poate, o iesire intr-un loc special.



Scorpion



Esti plin de entuziasm pentru ca o sa faci ceva ce iti doreai de mult timp. Nu uita de invitatia pe care ti-a facut-o una dintre rude. Cu siguranta poti sa strecori in programul din weekend si o mica vizita.



Sagetator



Se apropie un eveniment important in familie si inca nu ai reusit sa pregatesti aproape nimic din ce ti-ai propus. Cu putina imaginatie, poti transforma totul intr-o adevarata distractie. Vorbeste cu prietenii sa te ajute.



Capricorn



Ai ocazia sa cunosti niste persoane de care ai auzit, dar nu ai reusit, pana acum, sa le intalnesti. Chiar daca nu te asteptai, vei constata ca aveti foarte multe in comun, asa ca subiectele de conversatie nu vor fi o problema.



Varsator



Te simti minunat. Ai o dispozitie de zile mari si abia astepti dupa-amiaza sa pui mana pe telefon si iti inviti prietenii in oras. Seara se va intinde pana tarziu, in oras.



Pesti



Incepi weekend-ul lejer, cu cafea si povesti prelungite pana tarziu. Dupa amiaza, cand iti amintesti ca ai uitat sa faci ceva important, se precipita lucrurile. Daca te grabesti, vei avea timp sa rezolvi totul!