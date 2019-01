Horoscop 21 ianuarie. Toate sunt pe dos! Zodia care ajunge la sapă de lemn. Pierderi imense

Horoscop 21 ianuarie. Toate sunt pe dos! Zodia care ajunge la sapă de lemn

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de luni, 21 ianuarie 2019.

Berbec



Esti cam obosit si nu prea ai chef de nimic azi, asa ca o sa incerci sa te ocupi doar de strictul necesar si incerci sa te eschivezi de la orice ar insemna un efort suplimentar.







Taur



Dupa intalnirea de astazi, te linistesti. Iti dai seama ca lucrurile nu stau chiar atat de rau pe cat credeai.



Gemeni



O cunostinta mai veche apare pe neasteptate la usa ta. La inceput nu stii cum sa reactionezi, dar cand afli de ce te cauta, izbucnesti in ras.



Rac



Cu toate ca esti rugat, incearca sa nu spui tot ce gandesti. Altfel, risti sa provoci niste discutii de care nu ai nevoie acum.



Leu



Cu cat avansezi in ceea ce faci, cu atat ai mai multe satisfactii. Parca abia acum vezi mai clar pe unde trebuie sa o apuci.



Fecioara



Ai uitat sa faci ceva si va trebui sa te intorci din drum. Intri in criza de timp si asta te enerveaza. E clar ca nimic nu va mai merge conform programului.



Balanta



Porti o discutie lunga si obositoare cu cineva pentru a rezolva o problema personala. Chiar cand esti gata sa renunti, afli ca totul este in regula.



Scorpion



Semnezi un contract sau reusesti sa faci o tranzactie. Important este ca nu mai nu ai de ce sa iti faci probleme financiare pentru o vreme.



Sagetator



Te-ai grabit si constati ca ai facut o alegere gresita si acum cauti un tap ispasitor. Nu mai pierde vremea cu lamentarile. Calmeaza-te si gandeste-te la o rezolvare.



Capricorn



Auzi din intamplare o barfa despre cineva care iti este destul de apropiat. Cele aflate te pun pe ganduri, dar parca nu-ti vine sa crezi, scrie Ziua de Cluj.



Varsator



Te deranjeaza anumite lucruri care se intampla acasa si decizi sa iei masuri. Spre marea ta uimire, constati ca toti sunt de acord cu tine. Nu credeai ca va merge atat de usor...



Pesti



Te asteapta o zi deosebita. Vei avea parte de ceva ce ar putea aduce o mare schimbare in viata ta. Totul, insa, depinde de tine, daca vei fi dispus sa observi ce se intampla sau vei ignora totul.