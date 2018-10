Horoscop 18 octombrie. Planuri mari pentru două zodii. Veşti excelente la job, măriri de salariu

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de joi, 18 octombrie 2018.

Berbec



Cineva iti face o mare favoare: iti ofera ocazia sa faci ceva ce iti doresti de mult timp. Nu te lasa blocat din cauza emotiilor. Incearca sa te linistesti, apoi da-i drumul.



Taur



Nu iti sta in fire sa reactionezi asa cum o faci azi, dar esti obosit. Ia-ti o zi libera si rasfata-te cateva ore: iesi cu prietenii sau citeste o carte buna si dormi mai mult. O sa iti revii.



Gemeni



Relatia cu partenerul de viata merge tot mai bine si poti avea parte de o surpriza. Daca esti singur, ai sanse sa cunosti o persoana de care te vei atasa foarte mult in viitor.



Rac



Ti-ai pierdut rabdarea. Ti se pare ca totul decurge mult prea lent si ca ceilalti nu fac ceea ce ar trebui. Problema este la tine, nu la ei. Tu esti cel cu prea multe pretentii azi, scrie Ziua de Cluj.



Leu



Nu te poti plange! O duci foarte bine financiar zilele acestea pentru ca primesti o suma de bani care ti se cuvenea. Poate fi vorba despre prima sau un imprumut restituit.



Fecioara



Simti nevoia de o pauza si vorbesti cu cei de la locul de munca sa te lase sa pleci mai devreme astazi. Vei pierde vremea prin oras, poate pe o terasa cu prietenii, dar la sfarsitul zilei te vei simti relaxat.



Balanta



Contai pe ajutorul unui prieten, insa acesta nu te mai poate ajuta. Culmea ca nu te simti deloc dezamagit, nici macar cand iti dai seama ca, in felul asta, nu poti sa termini treaba.



Scorpion



Esti afectat de faptul ca trebuie sa lasi un strain sa iti stabileasca programul. Consoleaza-te, nu esti singurul in situatia asta, asa e la serviciu! Ai ocazia, in viata personala, sa faci exact ceea ce iti doresti.



Sagetator



Gaseste un echilibru astazi. Incearca sa eviti confruntarile, dar fara sa te retragi complet. Va trebui sa te gandesti cu atentie inainte sa actionezi. Totusi, per ansamblu, vei avea o zi buna.



Capricorn



Esti intr-o perioada de schimbari emotionale si incerci sa te echilibrezi. Nu este un moment bun sa-ti faci planuri mari acum. Mai amana cateva zile, cand o veste buna schimba radical situatia.



Varsator



Oriunde ajungi, ai cate o usa deschisa. Tine seama: e un moment propice pentru parteneriate. Poate fi perioada ideala pentru tine sa te apuci de ceea ce iti doresti de mult.



Pesti



Vrei sa obtii o favoare din partea cuiva si habar nu ai cum sa procedezi... Poate ajunge un zambet si cateva vorbe bune. Daca iti calculezi bine miscarile, s-ar putea sa mearga toate struna.