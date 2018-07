Horoscop 10 iulie. O zodie câştigă peste măsură! Noroc pe toate planurile! Tensiuni, intrigi

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de mari, 10 iulie 2018.

Berbec



Persoana iubita va cere sa va separati pentru o perioada ori va anunta ca va lipsi pentru un timp. Sunteti prea ocupat cu demarare unor proiecte pentru a sesiza nuantele anuntului, asa ca de abia seara va implicati intr-o discutie serioasa.



Taur



O persoana draga are probleme de sanatate si nu stiti cum sa procedati pentru a o ajuta. Planurile pentru vacanta se complica si parca dispare si bucuria pregatirii surprizelor. Nu insistati sa cereti sfatul persoanei iubite (nu va intelege).



Gemeni



Vi se aduce la cunostinta ca sunteti dator sa ajutati o persoana de care v-ati despartit cu mult timp in urma si care a ramas pe drumuri. Lipsa dvs. de altruism devine evidenta cand vi se cer bani pentru a i se plati toate datoriile, scrie Ziua de Cluj.



Rac



Este posibil să apară o fisură nedorită într-o relație importantă – de exemplu, cea de cuplu. Nu se poate repara imediat, dar nici nu îți folosește la nimic să te superi.



Leu



Atmosfera cam rece din familie și de la serviciu poate servi scopului tău de a te concentra pe muncă, dar în timpul liber vei simți că îți lipsește ceva esențial.



Fecioara



Sfera sentimentală trece prin transformări succesive și este ușor de înțeles de ce astăzi sunt posibile noi tensiuni care să îți dea bătăi de cap serioase.



Balanta



Poate va invita cineva in oras, la o cina selecta sau la un eveniment monden, sa vedeti un film, un spectacol. Poate veniti cu vreo sugestie in fata sefilor, sa le propuneti o idee pe care s-o puneti in practica si sa aiba toata lumea de castigat, si voi, si sefii.



Scorpion



Vi se poate semna un act care sa va permita accesul in capul unei liste de luat o casa, ori un credit bancar, sau bilete de vacanta. E posibil sa primiti o invitatie la plimbare si sa o amanati pentru weekend, daca sunteti prinsi cu treburile pe acasa in timpul saptamanii.



Sagetator



O sa va invite cineva sa petreceti cateva zile sau intreg concediul departe de casa voastra si sa va incante oferta. Poate faceti o invitatie, va schimbati masina ori casa, va pregatiti si de concediu si va sfatuiti cu partenerul de cuplu sa vedeti in ce buget va incadrati.



Capricorn



Se apropie sfarsitul de an si iti doresti din suflet sa te impaci cu un coleg de la munca cu care te-ai certat de ceva vreme, insa se pare ca nu ai nicio sansa.



Varsator



Inceputul de saptamana te gaseste intr-o forma de zile mari. Esti foarte vesela si generoasa, iar starea ta ii molipseste pe cei din jurul tau. Esti o prietena minunata, iar cei dragi se pot considera cu adevarat norocosi ca le esti alaturi.



Pesti



Iti doresti sa petreci ziua alaturi de partener, insa mai multe obstacole te impiedica sa faci ceea ce ti-ai propus. Incearca sa nu lasi acest lucru sa te afecteze prea tare.